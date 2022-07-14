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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الصين-تعلق-على-اعتراف-كوريا-الشمالية-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1065051204.html
الصين تعلق على اعتراف كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الصين تعلق على اعتراف كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
علقت وزارة الخارجية الصينية على الخطوة الكورية الشمالية بشأن اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:50+0000
2022-07-14T09:50+0000
العالم
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وجاء إعلان موقف الصين على لسان المتحدث باسمها، وانغ ون بين، الذي قال إن "موقف الصين من القضية الأوكرانية واضح ومتسق، نحن ندافع عن التسوية السلمية للنزاعات وفقا للأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".وأضاف قائلا: "نحن نشجع على إزالة الخلافات من خلال المفاوضات ومنع تصعيد الموقف". وأعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".والتقت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا، أولغا ميكيفا، مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى روسيا، شين هونغ تشول.وقدم شين هونغ تشول، لميكيفا، وثيقة حول قرار حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.وعبرت ميكيفا عن ثقتها في أن التعاون بين الدولتين، والذي أصبح رسميًا منذ اليوم، سيكون مثمرًا ومفيدًا للطرفين.كما اتفق الطرفان على مزيد من الخطوات لإقامة علاقات دبلوماسية.
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الصين تعلق على اعتراف كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

09:50 GMT 14.07.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
CC0 / WhisperToMe /
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علقت وزارة الخارجية الصينية على الخطوة الكورية الشمالية بشأن اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وجاء إعلان موقف الصين على لسان المتحدث باسمها، وانغ ون بين، الذي قال إن "موقف الصين من القضية الأوكرانية واضح ومتسق، نحن ندافع عن التسوية السلمية للنزاعات وفقا للأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف قائلا: "نحن نشجع على إزالة الخلافات من خلال المفاوضات ومنع تصعيد الموقف".
وأعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
والتقت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا، أولغا ميكيفا، مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى روسيا، شين هونغ تشول.
وقدم شين هونغ تشول، لميكيفا، وثيقة حول قرار حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعبرت ميكيفا عن ثقتها في أن التعاون بين الدولتين، والذي أصبح رسميًا منذ اليوم، سيكون مثمرًا ومفيدًا للطرفين.
كما اتفق الطرفان على مزيد من الخطوات لإقامة علاقات دبلوماسية.
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