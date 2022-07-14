https://arabic.sputniknews.com/20220714/العراق-إقليم-كردستان-يعلن-مقتل-نائب-والي-دجلة-في-تنظيم-داعش-1065068249.html
العراق... إقليم كردستان يعلن مقتل نائب والي دجلة في تنظيم "داعش"
العراق... إقليم كردستان يعلن مقتل نائب والي دجلة في تنظيم "داعش"
أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، مقتل ما يعرف بنائب والي دجلة في تنظيم "داعش" الإرهابي و3 مسلحين آخرين بعملية مشتركة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:48+0000
2022-07-14T18:48+0000
2022-07-14T18:49+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أمن كردستان بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان "تم تنفيذ عملية لأخذ الثأر لشهداء قرية خضرجيجة في قرجوخ من قوات البيشمركة".وأشار إلى مقتل نائب والي دجلة والمسؤول العسكري لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى)، حاجم محمد رشيد الإسحاقي، وثلاثة من رفاقه.كما لفت البيان إلى اعتقال أحد مقدمي الدعم اللوجستي لمفارز تنظيم "داعش".وذكر بيان المجلس أن مفرزتين من التنظيم بقيادة الإسحاقي الملقب بـ"أبو دعاء نبيل عبدالمهيمن"، هاجمتا قرية خضرجيجة على سفح جبل قرجوخ، ما أسفر عن مقتل 10 من البيشمركة وثلاثة مواطنين هم أخوة ومن عائلة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الكاظمي-العراق-عزل-نفسه-عن-العالم-بسبب-السياسات-الخاطئة-1065067927.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... إقليم كردستان يعلن مقتل نائب والي دجلة في تنظيم "داعش"
18:48 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، مقتل ما يعرف بنائب والي دجلة في تنظيم "داعش" الإرهابي و3 مسلحين آخرين بعملية مشتركة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أمن كردستان بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وجاء في البيان "تم تنفيذ عملية لأخذ الثأر لشهداء قرية خضرجيجة في قرجوخ من قوات البيشمركة".
وأشار إلى مقتل نائب والي دجلة والمسؤول العسكري لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى)، حاجم محمد رشيد الإسحاقي، وثلاثة من رفاقه.
كما لفت البيان إلى اعتقال أحد مقدمي الدعم اللوجستي لمفارز تنظيم "داعش".
وذكر بيان المجلس أن مفرزتين من التنظيم بقيادة الإسحاقي الملقب بـ"أبو دعاء نبيل عبدالمهيمن"، هاجمتا قرية خضرجيجة على سفح جبل قرجوخ، ما أسفر عن مقتل 10 من البيشمركة وثلاثة مواطنين هم أخوة ومن عائلة واحدة.