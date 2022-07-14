القوات الأوكرانية تستهدف محطة حافلات مدنية في دونيتسك ومصرع مواطنين... فيديو
13:43 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن شخصين قتلا جراء قصف الجيش الأوكراني لمحطة حافلات وسط مدينة دونيتسك.
موسكو- سبوتنيك. ووفقاً للمراسل، سقطت الضربة التي وجهتها القوات الأوكرانية، على محطة الحافلات وسط مدينة دونيتسك.
ووفقًا لبيانات أولية، توفي سائق حافلة وشخص آخر في مكان الحادث، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا فقد توجهت عدة سيارات إسعاف إلى مكان القصف.
ووفقًا لبيانات أولية، توفي سائق حافلة وشخص آخر في مكان الحادث، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا فقد توجهت عدة سيارات إسعاف إلى مكان القصف.
وفي السياق، قال شهود عيان إن انفجارين وقعا، ويعمل ممثلو وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك الشعبية والطوارئ في مكان الحادث.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.