تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:39 GMT 14.07.2022
06:20 GMT 14.07.2022
06:11 GMT 14.07.2022
06:10 GMT 14.07.2022
06:09 GMT 14.07.2022
كشف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية لا تقدر على شن هجوم في الوقت الراهن.
فقد قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، في حديث متلفز على يوتيوب: "تنقصنا منظومات الدفاع الجوي القادرة على التنقل من مكان إلى آخر والعربات المدرعة".
فقد قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، في حديث متلفز على يوتيوب: "تنقصنا منظومات الدفاع الجوي القادرة على التنقل من مكان إلى آخر والعربات المدرعة".