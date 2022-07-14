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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065041856.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:07+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:07 GMT 14.07.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:39 GMT 14.07.2022
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
06:37 GMT
06:20 GMT 14.07.2022
السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تسعى جاهدة لإعادة تشكيل سوق الغذاء العالمي وطرد روسيا منه
06:11 GMT 14.07.2022
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تحذير من هجمات إرهابية قد تستهدف قادة أوروبا بأسلحة مهربة من أوكرانيا
06:02 GMT
06:10 GMT 14.07.2022
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان تحديد سعر النفط الروسي
05:45 GMT
06:09 GMT 14.07.2022
مستشار مكتب زيلينسكي يحدد متى يستطيع الجيش الأوكراني شن هجوم
كشف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية لا تقدر على شن هجوم في الوقت الراهن.
فقد قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، في حديث متلفز على يوتيوب: "تنقصنا منظومات الدفاع الجوي القادرة على التنقل من مكان إلى آخر والعربات المدرعة".
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