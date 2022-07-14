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بايدن: سأكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى السعودية
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-سأكون-أول-رئيس-أمريكي-يسافر-مباشرة-من-إسرائيل-إلى-السعودية-1065055247.html
بايدن: سأكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى السعودية
بايدن: سأكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى السعودية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T11:59+0000
2022-07-14T12:10+0000
العالم
جو بايدن
السعودية
اسرائيل
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واشنطن - سبوتنيك. وأشار بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه، إلى أن وجهات نظره حول قضية خاشقجي واضحة، فهو ذاهب إلى المملكة العربية السعودية لإعادة التأكيد على ذلك.وكان لابيد قد طلب من بايدن نقل "رسالة سلام" إلى الدول العربية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية أن يمرر "رسالة سلام" إلى الدول العربية "بما في ذلك الفلسطينيين" وذلك خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية. وقال لابيد "إسرائيل تريد السلام وتؤمن بالسلام" وأضاف "لن نتخلى أبدا عن سنتيمتر واحد من أمننا.. ولكن لأية أمة تريد السلام وتطبيع العلاقات معنا نقول: "شالوم/مرحبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-ولابيد-يوقعان-إعلان-القدس-للشراكة-الاستراتيجية-بين-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1065054048.html
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العالم, جو بايدن, السعودية, اسرائيل

بايدن: سأكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى السعودية

11:59 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 14.07.2022)
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.
واشنطن - سبوتنيك. وأشار بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.
وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه، إلى أن وجهات نظره حول قضية خاشقجي واضحة، فهو ذاهب إلى المملكة العربية السعودية لإعادة التأكيد على ذلك.
بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
بايدن ولابيد يوقعان "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل
11:20 GMT
وكان لابيد قد طلب من بايدن نقل "رسالة سلام" إلى الدول العربية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية أن يمرر "رسالة سلام" إلى الدول العربية "بما في ذلك الفلسطينيين" وذلك خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية.
وقال لابيد "إسرائيل تريد السلام وتؤمن بالسلام" وأضاف "لن نتخلى أبدا عن سنتيمتر واحد من أمننا.. ولكن لأية أمة تريد السلام وتطبيع العلاقات معنا نقول: "شالوم/مرحبا".
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