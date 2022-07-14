https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-يتجنب-مناقشة-قضية-خاشقجي-في-السعودية-1065063495.html
بايدن يتجنب مناقشة قضية خاشقجي في السعودية
بايدن يتجنب مناقشة قضية خاشقجي في السعودية
امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الالتزام بمناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع قادة المملكة العربية السعودية خلال زيارته الحالية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T16:28+0000
2022-07-14T16:28+0000
2022-07-14T16:28+0000
الرئيس الأمريكي
خاشقجي
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جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال رده على سؤال عما إذا كان سيناقش قضية خاشقجي مع القيادة السعودية، بحسب شبكة "سي إن إن".وقال الرئيس الأمريكي إن وجهة نظره بشأن قضية خاشقجي كانت إيجابية وواضحة بشكل مطلق، مؤكدا أنه لم يقف صامتا يوما بشأن السؤال عن حقوق الإنسان.وأشار إلى أن سبب زيارته للسعودية "أكثر شمولا"، موضحا أنه يتوجه إلى السعودية لتحقيق المصالح الأمريكية.وذكر أنه سيلتقي عددا من قادة دول الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي أثناء وجوده في السعودية.واعتبر الرئيس الأمريكي أن لديه فرصة من أجل إصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "قلل من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، مشيرا في ذلك إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/البيت-الأبيض-يوضح-هل-يسأل-بايدن-عن-مكان-جثة-خاشقجي-أثناء-زيارته-للسعودية-1063738867.html
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الرئيس الأمريكي, خاشقجي
بايدن يتجنب مناقشة قضية خاشقجي في السعودية
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امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الالتزام بمناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع قادة المملكة العربية السعودية خلال زيارته الحالية.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال رده على سؤال عما إذا كان سيناقش قضية خاشقجي مع القيادة السعودية، بحسب شبكة "سي إن إن"
.
وقال الرئيس الأمريكي إن وجهة نظره بشأن قضية خاشقجي كانت إيجابية وواضحة بشكل مطلق، مؤكدا أنه لم يقف صامتا يوما بشأن السؤال عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سبب زيارته للسعودية "أكثر شمولا"، موضحا أنه يتوجه إلى السعودية لتحقيق المصالح الأمريكية.
وذكر أنه سيلتقي عددا من قادة دول الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي أثناء وجوده في السعودية.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن لديه فرصة من أجل إصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "قلل من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، مشيرا في ذلك إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.