https://arabic.sputniknews.com/20220714/تحطم-طائرة-أمريكية-مسيرة-من-طراز-إم-كيو--9-ريبر-في-رومانيا-1065063658.html
تحطم طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" في رومانيا
تحطم طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" في رومانيا
أعلن وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، اليوم الخميس، أن طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" تحطمت في رومانيا، بالقرب من قاعدة كامبيا تورزي الجوية،... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T16:34+0000
2022-07-14T16:34+0000
2022-07-14T16:36+0000
العالم
رومانيا
طائرة مسيرة
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال دينكو لقناة "ديغي -24" أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة تدريبية: "لم تقع أضرار، لقد سقطت في حقل، حيث لا توجد مناطق سكنية، والآن يقوم الأمريكيون بالتحليل الأول... بينما يتم استخدام هذه الطائرات المسيرة للتدريب. ونحن نتدرب معًا، نحن والأمريكيون، على هذه الطائرات".ووفقاً للوزير، فإن الطائرة كانت تحت تحكم الجيش الأمريكي الذي أجرى التدريبات، لذلك يحاولون اكتشاف أسباب الحادث.وأشار إلى أن رومانيا، لا تستخدم هذه الطائرات في المهام العسكرية، بل تستخدمها للمراقبة، وتستخدم هذه الطائرات من أجل التدريب." واختتم بالقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحادث، ولكن السبب في أغلب الأحيان هو مشاكل فنية إضافة إلى العامل البشري.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الناتو-والاتحاد-الأوروبي-يناقشان-التهديدات-في-الفضاء-الإلكتروني-1065059872.html
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العالم, رومانيا, طائرة مسيرة, الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" في رومانيا
16:34 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 16:36 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، اليوم الخميس، أن طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" تحطمت في رومانيا، بالقرب من قاعدة كامبيا تورزي الجوية، حيث يتمركز جنود أمريكيون.
موسكو - سبوتنيك. وقال دينكو لقناة "ديغي -24" أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة تدريبية: "لم تقع أضرار، لقد سقطت في حقل، حيث لا توجد مناطق سكنية، والآن يقوم الأمريكيون بالتحليل الأول... بينما يتم استخدام هذه الطائرات المسيرة للتدريب. ونحن نتدرب معًا، نحن والأمريكيون، على هذه الطائرات".
ووفقاً للوزير، فإن الطائرة كانت تحت تحكم الجيش الأمريكي الذي أجرى التدريبات، لذلك يحاولون اكتشاف أسباب الحادث.
وأشار إلى أن رومانيا، لا تستخدم هذه الطائرات في المهام العسكرية، بل تستخدمها للمراقبة، وتستخدم هذه الطائرات من أجل التدريب."
واختتم بالقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحادث، ولكن السبب في أغلب الأحيان هو مشاكل فنية إضافة إلى العامل البشري.