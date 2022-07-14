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https://arabic.sputniknews.com/20220714/خبراء-يكشفون-سبب-هشاشة-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-أمام-الضربات-الروسية-1065067780.html
خبراء يكشفون سبب "هشاشة" صواريخ "هيمارس" الأمريكية أمام الضربات الروسية
خبراء يكشفون سبب "هشاشة" صواريخ "هيمارس" الأمريكية أمام الضربات الروسية
يستخدم الجيش الأوكراني منظومات صواريخ "هيمارس" التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب البنية التحتية المدنية، حيث استخدم هذه المنظومات أثناء هجومه على لوغانسك... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:18+0000
2022-07-14T18:18+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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اعتبر موقع "فزغلاد"، اليوم الخميس، أن "المنظومة الأمريكية ليست منيعة، حيث دمرت القوات الروسية عدة بطاريات من هذا النوع بواسطة ضربات عالية الدقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بكفاءة معظم الصواريخ التي أطلقتها "هيمارس، نظرًا لأن "لها مسارًا يمكن التنبؤ به" وسرعة طيران منخفضة في المرحلة الأخيرة من تحليقها، كما أنها "ليست مجهزة بوسائل لتجنب وسائل الدفاع الجوي".وكشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب.وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/مصدر-يعلن-تدمير-العديد-من-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-في-أوكرانيا-1065008350.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك

خبراء يكشفون سبب "هشاشة" صواريخ "هيمارس" الأمريكية أمام الضربات الروسية

18:18 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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يستخدم الجيش الأوكراني منظومات صواريخ "هيمارس" التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب البنية التحتية المدنية، حيث استخدم هذه المنظومات أثناء هجومه على لوغانسك وبيريفالسك ومدن أخرى مؤخرا.
اعتبر موقع "فزغلاد"، اليوم الخميس، أن "المنظومة الأمريكية ليست منيعة، حيث دمرت القوات الروسية عدة بطاريات من هذا النوع بواسطة ضربات عالية الدقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بكفاءة معظم الصواريخ التي أطلقتها "هيمارس، نظرًا لأن "لها مسارًا يمكن التنبؤ به" وسرعة طيران منخفضة في المرحلة الأخيرة من تحليقها، كما أنها "ليست مجهزة بوسائل لتجنب وسائل الدفاع الجوي".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مصدر يعلن تدمير العديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا
أمس, 05:57 GMT
وكشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب.
وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.
ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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