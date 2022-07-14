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رئيس وزراء إيطاليا يحذو حذو جونسون
https://arabic.sputniknews.com/20220714/رئيس-وزراء-إيطاليا-يلمح-إلى-تنحيه-عن-منصبه-1065066099.html
رئيس وزراء إيطاليا يحذو حذو جونسون
رئيس وزراء إيطاليا يحذو حذو جونسون
أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس ماريو دراغي، اليوم الخميس، عن نيته الاستقالة من منصبه. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T16:53+0000
2022-07-14T17:23+0000
إيطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب دراغي إنه قد قال في اجتماع لمجلس الوزراء إنه "سيمرر بيان استقالته لرئيس الدولة، الرئيس سيرجيو ماتاريلا".وأشار دراغي في خطابه أمام أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه "لم يعد هناك ذلك الجزء من الوحدة الوطنية الذي يدعم هذه الحكومة منذ إنشائها". ووفقا له ، لا يرى المزيد من الشروط لعمل مكتبه.ونوه دراغي في خطابه أمام أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه "لم يعد هناك ذلك الجانب من الوحدة الوطنية الذي يدعم هذه الحكومة منذ إنشائها".وكشف دراغي أنه "لا يرى المزيد من الأسباب لعمل مكتبه".ويعتبر السبب الرئيسي للاستقالة هو رفض حركة "الخمس نجوم"، (وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، المشاركة في التصويت على الثقة في الحكومة في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي.
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إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء إيطاليا يحذو حذو جونسون

16:53 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 17:23 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky
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أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس ماريو دراغي، اليوم الخميس، عن نيته الاستقالة من منصبه.
وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب دراغي إنه قد قال في اجتماع لمجلس الوزراء إنه "سيمرر بيان استقالته لرئيس الدولة، الرئيس سيرجيو ماتاريلا".
"أريد أن أعلن أنني سأسلم طلب استقالتي الليلة لرئيس الجمهورية".
وأشار دراغي في خطابه أمام أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه "لم يعد هناك ذلك الجزء من الوحدة الوطنية الذي يدعم هذه الحكومة منذ إنشائها". ووفقا له ، لا يرى المزيد من الشروط لعمل مكتبه.
ونوه دراغي في خطابه أمام أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه "لم يعد هناك ذلك الجانب من الوحدة الوطنية الذي يدعم هذه الحكومة منذ إنشائها".
وكشف دراغي أنه "لا يرى المزيد من الأسباب لعمل مكتبه".
ويعتبر السبب الرئيسي للاستقالة هو رفض حركة "الخمس نجوم"، (وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، المشاركة في التصويت على الثقة في الحكومة في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي.
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