https://arabic.sputniknews.com/20220712/اكتمال-نصاب-المرشحين-لخلافة-جونسون-وزيرة-الخارجية-ضمن-المنافسة-1065002755.html

اكتمال نصاب المرشحين لخلافة جونسون... وزيرة الخارجية ضمن المنافسة

اكتمال نصاب المرشحين لخلافة جونسون... وزيرة الخارجية ضمن المنافسة

اكتمل تسجيل المرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حيث سيتنافس ثمانية متقدمين على المنصب في الجولة الأولى من التصويت، وتمكن المرشحون من الحصول على... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T17:48+0000

2022-07-12T17:48+0000

2022-07-12T17:48+0000

بريطانيا

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وأعلن 11 برلمانيًا في المجمل رغبتهم في الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، وأعلن رئيس وزارة النقل غرانت شابس، ووزير الصحة السابق ساجد جافيد، والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين رحمن تشيشتي، انسحابهم من المنافسة.ومن بين المرشحين الذين تمكنوا من المشاركة في الجولة الأولى من التصويت، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الخزانة نديم زهوي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، ونائب وزير التجارة الخارجية بيني مورداونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توغندهات، والنائب العام لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، والوزيرة السابقة لشؤون المرأة والمساواة كيمي بادنوك.وأعلن رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين البريطاني، غراهام برادي، بعد اجتماع يوم أمس الاثنين، أن الجولة الأولى من التصويت بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ستجرى في 13 يوليو/تموز.وللتأهل إلى الجولة الثانية، يجب أن يحصل المرشح على دعم 30 عضوًا على الأقل من حزب المحافظين، ويمكن عقد الجولات التالية حتى يبقى المتنافسان الرئيسيان، وبعد ذلك، سيتم اختيار الفائزين "النهائيين" من قبل جميع أعضاء الحزب، والذين يبلغ عددهم اليوم نحو 200 ألف عضو، حيث يجري التصويت عن طريق البريد.وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، في 7 يوليو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/ادعاءات-جديدة-بأن-جونسون-المخلوع-أساء-استخدام-سلطته-عندما-كان-عمدة-للندن-1064920630.html

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