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https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-وبايدن-يبدآن-اجتماعا-ثنائيا-في-القدس-1065050248.html
لابيد وبايدن يبدآن اجتماعا ثنائيا في القدس
لابيد وبايدن يبدآن اجتماعا ثنائيا في القدس
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية في القدس، اليوم الخميس، بحسب مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:16+0000
2022-07-14T09:16+0000
العالم
جو بايدن
اسرائيل
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وستتبع المحادثات الثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي التي تعقد في فندق والدورف أستوريا في القدس، قمة على الإنترنت لمجموعة I2U2 التي تضم إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ثم من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين لابيد وبايدن.وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، وتمتد زيارته من 13 إلى 16 يوليو/تموز، والتي ستتضمن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.وخلال حفل الترحيب الرسمي بالرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون، قال لابيد إنه ينوي أن يناقش مع بايدن "إنشاء هيكل أمني جديد" في الشرق الأوسط، وكذلك "الحاجة إلى تجديد تحالف عالمي قوي من شأنه أن يوقف البرنامج النووي الإيراني".
https://arabic.sputniknews.com/20220713/لابيد-يصف-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-بـالتاريخية-والرئيس-الأمريكي-يؤكد-دعمه-المستمر-لحل-الدولتين-1065023846.html
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العالم, جو بايدن, اسرائيل

لابيد وبايدن يبدآن اجتماعا ثنائيا في القدس

09:16 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية في القدس، اليوم الخميس، بحسب مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وستتبع المحادثات الثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي التي تعقد في فندق والدورف أستوريا في القدس، قمة على الإنترنت لمجموعة I2U2 التي تضم إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ثم من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين لابيد وبايدن.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، وتمتد زيارته من 13 إلى 16 يوليو/تموز، والتي ستتضمن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
لابيد يصف زيارة بايدن إلى إسرائيل بـ"التاريخية" والرئيس الأمريكي يؤكد دعمه المستمر لحل الدولتين
أمس, 13:30 GMT
وخلال حفل الترحيب الرسمي بالرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون، قال لابيد إنه ينوي أن يناقش مع بايدن "إنشاء هيكل أمني جديد" في الشرق الأوسط، وكذلك "الحاجة إلى تجديد تحالف عالمي قوي من شأنه أن يوقف البرنامج النووي الإيراني".
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