https://arabic.sputniknews.com/20220714/وكالة-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يضع-شروطا-لبيع-مقاتلات-إف-16-لتركيا-من-ضمنها-علاقاتها-مع-روسيا-1065048069.html

وكالة: مجلس الشيوخ الأمريكي يضع شروطا لبيع مقاتلات "إف 16" لتركيا من ضمنها علاقاتها مع روسيا

وكالة: مجلس الشيوخ الأمريكي يضع شروطا لبيع مقاتلات "إف 16" لتركيا من ضمنها علاقاتها مع روسيا

وضع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، قائمة بشروط صارمة يمكنه بموجبها سحب اعتراضاته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T08:52+0000

2022-07-14T08:52+0000

2022-07-14T08:52+0000

أخبار تركيا اليوم

رصد عسكري

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وبحسب تقرير لوكالة "АМНА" اليونانية، أنه من بين الشروط الأمريكية هو تخلي تركيا عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" والعلاقات الوثيقة مع روسيا.وقال مينينديز للوكالة: "كنت واضحا جدا بشأن بيع طائرات "إف-16" إلى تركيا. نبيع معداتنا العسكرية على أساس بعض المعايير لأولئك الذين يشاركوننا قيمنا، وليس فقط بسبب المكاسب المالية". ووفقا للسيناتور، فإن قائمة القضايا العالقة طويلة، وتحتاج إلى حل من أجل تحقيق بيع وتحديث طائرات مقاتلة من طراز "إف-16". وكتبت الوكالة أنه قال إنه لم ير بعد استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتخاذ هذه الخطوات.يذكر أن تركيا تخطط لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها. هذا وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا. في غضون ذلك، وقعت عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي على بيان يعترض على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.وتعارض اليونان بشدة هذه الصفقة، وكان هذا أحد أسباب رفض أردوغان التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، متهمًا إياه بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

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أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري