https://arabic.sputniknews.com/20220714/وكالة-موديز-من-غير-المرجح-أن-تقلل-ألمانيا-اعتمادها-على-الغاز-الروسي-بشكل-حاد--1065039451.html
وكالة "موديز": من غير المرجح أن تقلل ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي بشكل حاد
وكالة "موديز": من غير المرجح أن تقلل ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي بشكل حاد
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، إن ألمانيا خفضت بالفعل الاعتماد على الغاز الروسي ولكن من غير المرجح أن تقلل الاعتماد إلى 10 في المائة حتى عام 2024. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T00:12+0000
2022-07-14T00:12+0000
2022-07-14T00:12+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في تقرير لها: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسية بالفعل إلى النصف ليصل إلى حوالي 30٪ من وارداتها، التي كان يمثل 60٪ في عام 2020".وأضاف التقرير: "يجري حاليا المزيد من تنويع المصادر، على سبيل المثال من خلال زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن هدف الحكومة المتمثل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلى 10٪ بحلول عام 2024 يبدو طموحا".ووفقا للوكالة، فإن إيطاليا مستعدة بشكل أفضل لأزمة الطاقة بسبب خطوط الأنابيب الحالية إلى شمال أفريقيا ومحطات الغاز المسال.وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا بإمكانها أن إحلال إمدادات الغاز الروسية بالكامل بحلول عام 2025.يشار إلى إن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو والتي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-أزمة-الطاقة-لم-تكن-بسبب-الحرب-في-أوروبا-ولكن-زادتها-تعقيدا---1062619752.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
وكالة "موديز": من غير المرجح أن تقلل ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي بشكل حاد
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قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، إن ألمانيا خفضت بالفعل الاعتماد على الغاز الروسي ولكن من غير المرجح أن تقلل الاعتماد إلى 10 في المائة حتى عام 2024.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة في تقرير لها: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسية بالفعل إلى النصف ليصل إلى حوالي 30٪ من وارداتها، التي كان يمثل 60٪ في عام 2020".
وأضاف التقرير: "يجري حاليا المزيد من تنويع المصادر، على سبيل المثال من خلال زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن هدف الحكومة المتمثل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلى 10٪ بحلول عام 2024 يبدو طموحا".
ووفقا للوكالة، فإن إيطاليا مستعدة بشكل أفضل لأزمة الطاقة بسبب خطوط الأنابيب الحالية إلى شمال أفريقيا ومحطات الغاز المسال.
وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا بإمكانها أن إحلال إمدادات الغاز الروسية بالكامل بحلول عام 2025.
يشار إلى إن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة
وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو والتي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.