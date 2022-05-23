https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-أزمة-الطاقة-لم-تكن-بسبب-الحرب-في-أوروبا-ولكن-زادتها-تعقيدا---1062619752.html
أمير قطر: أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا ولكن زادتها تعقيدا
أمير قطر: أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا ولكن زادتها تعقيدا
أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا"، ولكن تلك الحرب أدت إلى تعقيدها. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:01+0000
2022-05-23T13:01+0000
2022-05-23T13:01+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وقال أمير قطر، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم الاثنين إن "أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن بسبب الحرب ولكن قبلها، ولكن بالطبع الحرب في أوروبا جعلتها أكثر تعقيدا".وأسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادادت الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة للآمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية لمدة عامين آخرين حيث بلغ الإنتاج بالفعل أقصى درجاته.وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة لديها حصة فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على الأقل، في وقت متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة – في أعقاب العملية العسكرية الهادفة لنزع سلاح أوكرانيا ودرء تهديداتها. تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/وكالة-ألمانيا-وقطر-على-خلاف-بشأن-عقود-إمدادات-الغاز--1062047959.html
https://arabic.sputniknews.com/20220520/ألمانيا-تفشل-في-تأمين-احتياجاتها-من-الغاز-عبر-قطر-1062484910.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
أمير قطر: أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا ولكن زادتها تعقيدا
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أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا"، ولكن تلك الحرب أدت إلى تعقيدها.
وقال أمير قطر، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم الاثنين إن "أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن بسبب الحرب ولكن قبلها، ولكن بالطبع الحرب في أوروبا جعلتها أكثر تعقيدا".
وأسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادادت الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة للآمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية لمدة عامين آخرين حيث بلغ الإنتاج بالفعل أقصى درجاته.
وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة
لديها حصة فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على الأقل، في وقت متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا
- أكبر مورد للقارة – في أعقاب العملية العسكرية الهادفة لنزع سلاح أوكرانيا ودرء تهديداتها. تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.