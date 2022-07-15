بايدن يصل إلى جدة ويذهب للقاء الملك سلمان وولي عهده... فيديو
15:11 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 15.07.2022)
© AFP 2022 / ABIR SULTANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / ABIR SULTAN
وصلت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عصر اليوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.
وبثت قناة "الإخبارية" السعودية فيديو للحظة وصول بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز، وكان في مقدمة مستقبليه أمير مكة الأمير خالد الفيصل.
فيديو | أمير مكة الأمير خالد الفيصل يستقبل الرئيس الأميركي بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة #الإخبارية#SaudiUSSummit#القمة_السعودية_الأمريكية pic.twitter.com/YJO2TqRRMo— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022
فيديو | أمير مكة وسفيرة المملكة لدى واشنطن في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي #الإخبارية#SaudiUSSummit#القمة_السعودية_الأمريكية pic.twitter.com/1H7NDulzcq— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022
وأضافت قناة "الإخبارية" أن بايدن سيتوجه إلى قصر السلام للقاء العاهل السعودي، الملكة سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.
وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه، إلى أن وجهات نظره حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي واضحة، فهو ذاهب إلى المملكة العربية السعودية لإعادة لتأكيد ما كانت الولايات المتحدة تحاول تجنبه.
وقال: "آرائي بشأن (قضية) خاشقجي واضحة - لم أصمت مطلقا عن أي قصية تتعلق بحقوق الإنسان. (سبب) الذهاب إلى المملكة العربية السعودية هو فرصة لإعادة التأكيد ما تجنبنا الحديث عنه".
يذكر أنه وخلال حملته الرئاسية لعام 2020، وصف بايدن المملكة العربية السعودية بأنها "دولة منبوذة"، إشارة إلى دور ولي العهد محمد بن سلمان المزعوم في مقتل خاشقجي.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو".