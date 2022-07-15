https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-يلتقي-الرئيس-محمود-عباس-في-بيت-لحم--1065111173.html

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس محمود عباس في بيت لحم

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس محمود عباس في بيت لحم

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، قادماً من مدينة القدس،... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T18:17+0000

2022-07-15T18:17+0000

2022-07-15T18:17+0000

العالم العربي

العالم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065111879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85103e66ee4dfbf1ca0454acc0cc04c0.jpg

الرئيس عباس بدأ اجتماعاً مع نظيره الأمريكي جو بايدن، فور وصوله، وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الفلسطيني: "إنَّ مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية، ويجب حل قضايا الوضع الدائم ومنها قضية اللاجئين والسبيل لذلك يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".وتابع قائلا: "احترمنا الاتفاقيات الشرعية ونبذ الإرهاب ومكافحته في المنطقة والعالم.. نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب".بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمر الصحفي: "أنا ملتزم بحل الدولتين وهذا لم يتغير، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وهي الطريقة المثلى من أجل الوصول لحل آمن وعادل".وأضاف، "يجب أن يكون هناك دولتين لشعبين يعيشان جنبا الى جنب بأمان وسلام ويجب أن يعيش كل شعب بكرامة وهدف حل الدولتين بعيد المنال لأن هناك قيود على الحركة وقيود أخرى تفرض على الفلسطينيين".وتابع بايدن، إن "الشعب الفلسطيني يشعر بالحزن ونحن نشعر بما يشعر به، ولكن لن نستسلم من أجل استمرار جهودنا من أجل السلام، هناك عمل دؤوب بذل وحتى إن لم تكن الأرضية جاهزة للمفاوضات لكن لن نستسلم للم شمل الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأضاف "إنَّ القدس يجب أن تكون مدينة للجميع، والوصاية الهاشمية أمر أساسي، ويجب أن نمارس طقوسنا الدينية بكل كرامة".وفي ظل زيارة بايدن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، وقال بكر أبو صفية، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لوكالة "سبوتنيك": "هذه المشاريع الاستيطانية في الوقت الذي يزور فيه بايدن بيت لحم، رسالة واضحة وضوء أخضر لسرقة الأرض، وهذه الزيارة ليست سوى مجاملة لا تقدم أي شيء للفلسطينيين، بل العكس ما نراه وهو دعم أمريكي كبير لإسرائيل".وبدوه قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لـ "سبوتنيك": "القيادة الفلسطينية ثابتة في موقفها، ويجب علينا كالفلسطينيين بعدما لم نأخذ من بايدن ما نريده، أن لا نعطيه ما يريده باستخدام الموقف الفلسطيني كجسر للتطبيع في المنطقة العربية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم