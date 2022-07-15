https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بايدن-بفتح-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1065093358.html

الرئيس الفلسطيني يطالب بايدن بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

الرئيس الفلسطيني يطالب بايدن بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) نظيره الأمريكي جو بايدن بفتح تحقيق في مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T12:13+0000

2022-07-15T12:13+0000

2022-07-15T12:13+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

جو بايدن

العالم العربي

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أن أبو مازن طلب من نظيره الأمريكي خلال لقائهما، اليوم، فتح تحقيق في وفاة الإعلامية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن حالة من الارتياح تسود أروقة الحكم في تل أبيب بعد تجاهل بايدن إثارة القضية الفلسطينية أو مقتل الإعلامية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية وذلك خلال زيارته إلى تل أبيب.وأوضحت الصحيفة أن جو بايدن قد سهَّل الأمر على رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال لقائهما، أمس، حيث لم يطالب بتجميد البناء في المستوطنات ولم يثر قضية أبو عاقلة ولم يبد أي ضغوط سياسية على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية.وأكدت أن الزيارة كانت مليئة بالدفء والدعم الكامل لإسرائيل، كما أن الخلاف حول الملف النووي الإيراني كان معروفا مسبقا، فضلا عن أن "إعلان القدس" الذي وقعه بايدن ولابيد يرسخ التزام الجانب الأمريكي بأمن إسرائيل.وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-عبرية-تكشف-برنامج-زيارة-بايدن-لفلسطين-ولقائه-محمود-عباس-1065077798.html

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن, العالم العربي