https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-ومحمد-بن-سلمان-يعلقان-على-مسألة-مقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-1065120155.html

بايدن ومحمد بن سلمان يعلقان على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

بايدن ومحمد بن سلمان يعلقان على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ذكرت وسائل إعلام سعودية، ليل الجمعة/السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T23:06+0000

2022-07-15T23:06+0000

2022-07-15T23:44+0000

ولي العهد محمد بن سلمان

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ذكرت وسائل إعلام سعودية، ليل الجمعة/السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ونقلت قناة العربية السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن"الرئيس الأمريكي بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع".وذكرت أن نقلا عن المصدر ذاته، أن ولي العهد أكد أن ما حدث "أمر مؤسف" واتخذنا جميع الإجراءات القانونية. مضيفا إن المملكة وضعت إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.وشدد المصدر على أن ولي العهد السعودي ذكر أن مثل هذه الحادثة (مقتل خاشقجي) تحدث في أي مكان من العالم.وأشار المصدر إلى ولي العهد السعودي قال إن المطلوب أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء.وسأل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي بايدن، بشأن حادثة مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة على يد الجيش الإسرائيلي، وعما قامت به أمريكا والعالم بشأن مقتل أبو عاقلة، وفقا لذات المصدر.وأوضح المصدر السعودي المسؤول أن ولي العهد أكد أن كل الدول لديها قيم تتفق عليها وأخرى تختلف حولها. مشددا على أن محاولة فرض القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، حسب قوله.وشدد على أن ولي العهد أكد لبايدن على أن لكل دولة قيما مختلفة ويجب احترامها. مشيرا إلى أن محمد بن سلمان أكد أنه علينا التعايش في ما بيننا رغم الاختلافات.كان بايدن دعا قبل وخلال حملته الانتخابية، إلى معاملة السعودية كبلد "منبوذ"، بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.غير أن الرئيس الأمريكي يحاول إعادة العلاقات مع الشريك الاستراتيجي، بعدما دفعته أزمة الوقود في بلاده، إلى خفض نبرته من أجل النفط؛ الأمر الذي يأتي في ظل علاقات حرجة، وإيديولوجية سياسية عقدت من علاقة دول الخليج بواشنطن.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ولي العهد محمد بن سلمان