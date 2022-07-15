https://arabic.sputniknews.com/20220715/السعودية-وأمريكا-توقعان-18-اتفاقية-في-مجالات-الفضاء-والاستثمار-والطاقة-والاتصالات-والصحة-1065120001.html

السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة

السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة

وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة العربية السعودية، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، 18... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T22:51+0000

2022-07-15T22:51+0000

2022-07-15T22:51+0000

جو بايدن

أخبار السعودية اليوم

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يأتي ذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين.ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، 13 اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة، مثل شركة بوينج لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايجنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.ووقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع شركة (IBM) الرائدة في مجال التقنية الرقمية، وذلك لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة على مدى خمس سنوات ضمن ثماني مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية (NTIA)، تتضمن تعاون البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وذلك بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية بالمملكة.ووقع البلدان، اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.كما وقعت وزارتا الصحة السعودية والأمريكية مذكرة تعاون مشترك في مجالات الصحة العامة، والعلوم الطبية والبحوث، تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات القائمة في مجالات الصحة العامة بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات، وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية والبحثية، وتبادل المعلومات والخبراء والأكاديميين، إضافة إلى التدريب المشترك للعاملين في المجالات الصحية والطبية، والتطبيق السليم لنظم المعلومات الصحية، والبحث والتطوير والابتكار الصحي.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-السعودية-ستستثمر-في-تكنولوجيا-الجيل-الخامس-والسادس-الأمريكية-للتفوق-على-الصين-1065119273.html

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جو بايدن, أخبار السعودية اليوم