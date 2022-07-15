https://arabic.sputniknews.com/20220715/حيلة-فعالة-لـ-تسليك-الأحواض-المسدودة-في-دقائق-فيديو-1065107012.html
حيلة فعالة لـ "تسليك" الأحواض المسدودة في دقائق.. فيديو
حيلة فعالة لـ "تسليك" الأحواض المسدودة في دقائق.. فيديو
شارك أحد خبراء التنظيف حيلة سريعة وغير مكلفة للتخلص من انسداد الأحواض في الحمام - ويعترف الجميع أن الطريقة عملت بشكل رائع بالنسبة لهم. الأمر بسيط للغاية لدرجة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:11+0000
2022-07-15T16:11+0000
2022-07-15T16:11+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101749/22/1017492206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d63db1e18da9b555f1097900faa551d3.jpg
ستتطلب الحيلة 10 دقائق فقط من وقتك وتتضمن عنصرين ربما لديك بالفعل في خزانتك. حتى لو لم يكن كذلك – فهما رخيصان للغاية.بدأت القصة، عندما اشتكت سيدة في إحدى غروبات محبي النظافة من العوائق التي تواجهها لدى حل مشكلة انسداد حوض الحمام خاصةً إذا كان لديك شعر طويل ساعد في عملية الانسداد، بحسب home.walla.يدعي محبو التنظيف أن هناك طريقة بسيطة لتجنب كل هذا، دون دفع ثروة على منتجات أو مواد التنظيف لإزالة العوائق ومعالجة المشكلة.كل ما عليك فعله هو استخدام الماء المغلي والخل الأبيض وصودا الخبز (كربونات الصوديوم).شرح أحد خبراء التنظيف كيفية القيام بذلك: "صب الماء الساخن المغلي في فتحة التصريف. ثم اسكب صودا الخبز وكوبا من الخل الأبيض وانتظر 10 دقائق. ثم اسكب غلاية من الماء المغلي مرة أخرى في فتحة الصرف لتنظيفها".وقال العديد من المعلقين إنهم جربوا هذه الطريقة ووجدوها فعالة للغاية، دون أن يضطروا لاستدعاء سباكين للتعامل معها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101749/22/1017492206_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a56ee0fe91684132de638d72f7273324.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
حيلة فعالة لـ "تسليك" الأحواض المسدودة في دقائق.. فيديو
تابعنا عبر
شارك أحد خبراء التنظيف حيلة سريعة وغير مكلفة للتخلص من انسداد الأحواض في الحمام - ويعترف الجميع أن الطريقة عملت بشكل رائع بالنسبة لهم. الأمر بسيط للغاية لدرجة أنك ستندم على كل المرات التي قمت فيها باستدعاء محترفين للتعامل مع المشكلة.
ستتطلب الحيلة 10 دقائق فقط من وقتك وتتضمن عنصرين ربما لديك بالفعل في خزانتك. حتى لو لم يكن كذلك – فهما رخيصان للغاية.
بدأت القصة، عندما اشتكت سيدة في إحدى غروبات محبي النظافة من العوائق التي تواجهها لدى حل مشكلة انسداد حوض الحمام خاصةً إذا كان لديك شعر طويل ساعد في عملية الانسداد، بحسب home.walla
.
يدعي محبو التنظيف أن هناك طريقة بسيطة لتجنب كل هذا، دون دفع ثروة على منتجات أو مواد التنظيف لإزالة العوائق ومعالجة المشكلة.
كل ما عليك فعله هو استخدام الماء المغلي والخل الأبيض وصودا الخبز (كربونات الصوديوم).
شرح أحد خبراء التنظيف كيفية القيام بذلك: "صب الماء الساخن المغلي في فتحة التصريف. ثم اسكب صودا الخبز وكوبا من الخل الأبيض وانتظر 10 دقائق. ثم اسكب غلاية من الماء المغلي مرة أخرى في فتحة الصرف لتنظيفها".
وقال العديد من المعلقين إنهم جربوا هذه الطريقة ووجدوها فعالة للغاية، دون أن يضطروا لاستدعاء سباكين للتعامل معها.