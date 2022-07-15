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رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات السوق وتعليقات المتداولين، أن واردات السعودية من الوقود الروسي للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2022 تضاعفت... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:05+0000
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في أبريل ويونيو 2021 ، استوردت المملكة نحو 320 ألف طن من الوقود من روسيا. بينما في عام 2022 - بالفعل 647 ألف طن.اقرأ أيضا - المشكلة ليست في الكمية... لماذا لن تحل السعودية أزمة الطاقة حتى لو أغرقت السوق بالنفط؟كما أوضحت الوكالة أن وزارة الطاقة في البلدين رفضت التعليق على هذا النمو.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط، بدأت في الارتفاع بسبب "الحسابات الخاطئة في سياسة الطاقة الغربية".
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رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي

11:05 GMT 15.07.2022
© Sputnikرويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات السوق وتعليقات المتداولين، أن واردات السعودية من الوقود الروسي للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2022 تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في أبريل ويونيو 2021 ، استوردت المملكة نحو 320 ألف طن من الوقود من روسيا. بينما في عام 2022 - بالفعل 647 ألف طن.
اقرأ أيضا - المشكلة ليست في الكمية... لماذا لن تحل السعودية أزمة الطاقة حتى لو أغرقت السوق بالنفط؟
كما أوضحت الوكالة أن وزارة الطاقة في البلدين رفضت التعليق على هذا النمو.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط، بدأت في الارتفاع بسبب "الحسابات الخاطئة في سياسة الطاقة الغربية".
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