https://arabic.sputniknews.com/20220715/رويترز-السعودية-تضاعف-وارداتها-من-الوقود-الروسي-1065087413.html
رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات السوق وتعليقات المتداولين، أن واردات السعودية من الوقود الروسي للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2022 تضاعفت... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:05+0000
2022-07-15T11:05+0000
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في أبريل ويونيو 2021 ، استوردت المملكة نحو 320 ألف طن من الوقود من روسيا. بينما في عام 2022 - بالفعل 647 ألف طن.اقرأ أيضا - المشكلة ليست في الكمية... لماذا لن تحل السعودية أزمة الطاقة حتى لو أغرقت السوق بالنفط؟كما أوضحت الوكالة أن وزارة الطاقة في البلدين رفضت التعليق على هذا النمو.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط، بدأت في الارتفاع بسبب "الحسابات الخاطئة في سياسة الطاقة الغربية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رويترز: السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات السوق وتعليقات المتداولين، أن واردات السعودية من الوقود الروسي للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2022 تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في أبريل ويونيو 2021 ، استوردت المملكة نحو 320 ألف طن من الوقود من روسيا. بينما في عام 2022 - بالفعل 647 ألف طن.
كما أوضحت الوكالة أن وزارة الطاقة في البلدين رفضت التعليق على هذا النمو.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط، بدأت في الارتفاع بسبب "الحسابات الخاطئة في سياسة الطاقة الغربية".