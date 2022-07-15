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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-شتاء-أوروبا-سيكون-مثيرا-للانقسامات-والإشارات-الحمراء-قد-بدأت---1065098914.html
صحيفة: شتاء أوروبا سيكون مثيرا للانقسامات و"الإشارات الحمراء" قد بدأت
صحيفة: شتاء أوروبا سيكون مثيرا للانقسامات و"الإشارات الحمراء" قد بدأت
كشفت صحف غربية عن أزمة حقيقية بدأت تلوح بوادرها في أوروبا، مؤكدة أن الشتاء سيكون قاسيا، وأن "الإشارات الحمراء" قد بدأت في الظهور بشكل حقيقي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:57+0000
2022-07-15T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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نشرت صحيفة "ذا إيكونومست" المتخصصة بالسياسة والاقتصاد مقالا خاطبت فيه الأوربيين قائلة: "إذا كنت قد أمضيت الأيام القليلة الماضية في هذا الطقس (الحار)، فإن آخر ما يخطر في بالك هو الطقس البارد، كونك على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو (تتحمص) ببطء في شوارع برلين أو لندن أو روما وسط موجة الحر. لكن يجب أن نذكر أن الشتاء القادم يعد بأن يكون قاسيا ومثيرا للانقسام بسبب أزمة الطاقة التي تتفاقم بسرعة".ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من الكوارث في العقد الماضي اقتربت من تمزيق أوروبا، بما في ذلك أزمة اليورو في أوائل عام 2010 وأزمة المهاجرين في عام 2015. مشيرة إلى أن أزمة الطاقة التي ستشهدها أوروبا شتاء عام 2022 قد تنضم إلى تلك الكوارث مرة أخرى، حيث "توشك وحدة القارة وعزمها على خوض اختبار".وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن معظم الأوروبيين لا يستطيعون حتى الآن "رؤية أو شم رائحة المعدة"، في كناية عن المخاطر التي يشعر بها المواطنون، ولكن في الأسواق، بدأت "إشارات التحذير تومض باللون الأحمر بالفعل".تجار الطاقة الشائبون بدؤوا يشعرون بالخوفوبينت الصحيفة أن أسعار "توصيل الغاز هذا الشتاء، ستكون عند حد 182 يورو / ميغاوات ساعي، تكاد تكون مرتفعة كما كانت في أوائل مارس/آذار الماضي، وسبعة أضعاف مستواها على المدى الطويل".وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة الطاقة الحادة كانت تشكل خطرا منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "بينما تهدد العقوبات ورسيا بفصل أوروبا عن موردها الرئيسي، فإن الغاز هو نقطة الاختناق. حيث تلبي روسيا ربع الطلب على الطاقة في القارة، وتوفر روسيا ثلث ذلك الطلب والأرقام أعلى في بعض البلدان، بما في ذلك ألمانيا".ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولة أوروبا جمع احتياطي غاز للشتاء، إلا أن "الصورة الآن تزداد سوءا مرة أخرى. حيث يقع اللوم جزئيا على مواطن الخلل في حقل الغاز النرويجي، وكذلك الطقس الحار الذي يخلق الطلب على الكهرباء لتشغيل تكييف الهواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/تضارب-المصالح-يجبر-كندا-على-تجاهل-مطالب-أوكرانيا-وإرسال-التوربين-الخاص-بـنورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064857714.html
https://arabic.sputniknews.com/20220713/-بلومبرغ-إذا-توقفت-إمدادات-الغاز-من-روسيا-إلى-أوروبا-ستحل-نهاية-العالم-1065021220.html
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العالم, اقتصاد

صحيفة: شتاء أوروبا سيكون مثيرا للانقسامات و"الإشارات الحمراء" قد بدأت

13:57 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Michael Probstفيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في نيدراو بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا 3 فبراير 2021
فيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في نيدراو بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Michael Probst
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كشفت صحف غربية عن أزمة حقيقية بدأت تلوح بوادرها في أوروبا، مؤكدة أن الشتاء سيكون قاسيا، وأن "الإشارات الحمراء" قد بدأت في الظهور بشكل حقيقي.
نشرت صحيفة "ذا إيكونومست" المتخصصة بالسياسة والاقتصاد مقالا خاطبت فيه الأوربيين قائلة: "إذا كنت قد أمضيت الأيام القليلة الماضية في هذا الطقس (الحار)، فإن آخر ما يخطر في بالك هو الطقس البارد، كونك على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو (تتحمص) ببطء في شوارع برلين أو لندن أو روما وسط موجة الحر. لكن يجب أن نذكر أن الشتاء القادم يعد بأن يكون قاسيا ومثيرا للانقسام بسبب أزمة الطاقة التي تتفاقم بسرعة".
ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من الكوارث في العقد الماضي اقتربت من تمزيق أوروبا، بما في ذلك أزمة اليورو في أوائل عام 2010 وأزمة المهاجرين في عام 2015. مشيرة إلى أن أزمة الطاقة التي ستشهدها أوروبا شتاء عام 2022 قد تنضم إلى تلك الكوارث مرة أخرى، حيث "توشك وحدة القارة وعزمها على خوض اختبار".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن معظم الأوروبيين لا يستطيعون حتى الآن "رؤية أو شم رائحة المعدة"، في كناية عن المخاطر التي يشعر بها المواطنون، ولكن في الأسواق، بدأت "إشارات التحذير تومض باللون الأحمر بالفعل".
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تجار الطاقة الشائبون بدؤوا يشعرون بالخوف

وبينت الصحيفة أن أسعار "توصيل الغاز هذا الشتاء، ستكون عند حد 182 يورو / ميغاوات ساعي، تكاد تكون مرتفعة كما كانت في أوائل مارس/آذار الماضي، وسبعة أضعاف مستواها على المدى الطويل".

"تستعد الحكومات لإنقاذ المرافق المعطلة في فرنسا وألمانيا، ويراهن بعض المستثمرين على الشركات الصناعية التي ستفلس في وقت لاحق من هذا العام مع استمرار التقنين. وفي حين أن معظم السياسيين في أوروبا يفشلون في موازنة الرأي العام (مصارحته) بشأن الخيارات الصعبة التي تنتظرهم، فإن حتى تجار الطاقة ذوو الشيب (في الشعر في كناية عن الخبرة) الذين اعتادوا الحروب والانقلابات بدؤوا يشعرون بالقلق".

من المقال المنشور في الصحيفة
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وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة الطاقة الحادة كانت تشكل خطرا منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "بينما تهدد العقوبات ورسيا بفصل أوروبا عن موردها الرئيسي، فإن الغاز هو نقطة الاختناق. حيث تلبي روسيا ربع الطلب على الطاقة في القارة، وتوفر روسيا ثلث ذلك الطلب والأرقام أعلى في بعض البلدان، بما في ذلك ألمانيا".

"على عكس النفط والفحم، اللذين يمكن استبدالهما ويتم تداولهما عالميًا، يجب إما نقل الغاز عبر الأنابيب أو نقله كغاز طبيعي مسال، باستخدام منشآت تستغرق سنوات لبنائها أو إعادة تكوينها".

من المقال المنشور في الصحيفة
ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولة أوروبا جمع احتياطي غاز للشتاء، إلا أن "الصورة الآن تزداد سوءا مرة أخرى. حيث يقع اللوم جزئيا على مواطن الخلل في حقل الغاز النرويجي، وكذلك الطقس الحار الذي يخلق الطلب على الكهرباء لتشغيل تكييف الهواء.
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