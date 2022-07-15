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مسؤول تونسي ينفي التستر على حقيقة الوضع الوبائي في البلاد
مسؤول تونسي ينفي التستر على حقيقة الوضع الوبائي في البلاد
نفى مدير معهد باستور ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 في تونس، الهاشمي الوزير، اتهامات متداولة بوجود تستر على الحالة الوبائية في البلاد. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:13+0000
2022-07-15T11:13+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الهاشمي الوزير، قوله بأن السلطات الصحية التونسية تعمل في إطار الشفافية التامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا بعدم التشكيك في عملهم.ولفت الوزير إلى ارتفاع الإصابات بكورونا في تونس خاصة الفترة الأخيرة، موضحا أن الأرقام تتذبذب حسب عدد التحاليل الإيجابية وإحصاء الحالات الحاملة لأعراض الإصابة للفيروس، كما أن بعض المصابين لا يحملون أعراض الإصابة.وتطرق المسؤول التونسي إلى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، حيث كشف عن أنها بمعدل 3 إلى 6 حالات في الأسبوع، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة وصلنا لأوج الإصابات بكورونا في تونسيذكر أن منظمة "أنا يقظ" كانت فد أعلنت أمس الخميس، إنها تحصلت على ''معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس.وأضافت تقرير "أنا يقظ" أن ''الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما نعتبره مغالطة للرأي العام''، وفق بيان أصدرته المنظمة.
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

مسؤول تونسي ينفي التستر على حقيقة الوضع الوبائي في البلاد

11:13 GMT 15.07.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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نفى مدير معهد باستور ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 في تونس، الهاشمي الوزير، اتهامات متداولة بوجود تستر على الحالة الوبائية في البلاد.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الهاشمي الوزير، قوله بأن السلطات الصحية التونسية تعمل في إطار الشفافية التامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا بعدم التشكيك في عملهم.
ولفت الوزير إلى ارتفاع الإصابات بكورونا في تونس خاصة الفترة الأخيرة، موضحا أن الأرقام تتذبذب حسب عدد التحاليل الإيجابية وإحصاء الحالات الحاملة لأعراض الإصابة للفيروس، كما أن بعض المصابين لا يحملون أعراض الإصابة.
وتطرق المسؤول التونسي إلى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، حيث كشف عن أنها بمعدل 3 إلى 6 حالات في الأسبوع، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة وصلنا لأوج الإصابات بكورونا في تونس
يذكر أن منظمة "أنا يقظ" كانت فد أعلنت أمس الخميس، إنها تحصلت على ''معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس.
وأشارت معطيات المنظمة إلى "خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية؛ وارتفاع مخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 130 وفاة في أسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في أفريقيا".
وأضافت تقرير "أنا يقظ" أن ''الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما نعتبره مغالطة للرأي العام''، وفق بيان أصدرته المنظمة.
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