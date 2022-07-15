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https://arabic.sputniknews.com/20220715/مكتب-تمثيل-دونيتسك-يتلقى-وثيقة-الاعتراف-بالجمهورية-عبر-سفارة-كورية-الشمالية-لدى-روسيا-1065079094.html
مكتب تمثيل دونيتسك يتلقى وثيقة الاعتراف بالجمهورية عبر سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا
مكتب تمثيل دونيتسك يتلقى وثيقة الاعتراف بالجمهورية عبر سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا
تلقى المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا وثائق من سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن الاعتراف بدونيتسك. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:14+0000
2022-07-15T08:22+0000
العالم
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وقالت البعثة إن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو ذكر أنه تلقى وثائق من سفارة كوريا الديمقراطية بشأن اعتراف بيونغ يانغ بالجمهورية.وأفاد المكتب التمثيلي في بيان نشر على قناة "تيلغرام" الرسمية أنه "تم عقد اجتماع مع سفير كوريا الديمقراطية، وتم استلام وثائق الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية".في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" أن بيونغ يانغ اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في وقت لاحق أن كوريا تعتزم تطوير العلاقات الدولة مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/اليابان-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهوريتي-دونباس-غير-مقبول-وينتهك-القانون-الدولي---1065076385.html
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العالم

مكتب تمثيل دونيتسك يتلقى وثيقة الاعتراف بالجمهورية عبر سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا

08:14 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 15.07.2022)
© Sputnikكوريا الشمالية تعترف بجمهوريتي دونيتسك
كوريا الشمالية تعترف بجمهوريتي دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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تلقى المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا وثائق من سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن الاعتراف بدونيتسك.
وقالت البعثة إن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو ذكر أنه تلقى وثائق من سفارة كوريا الديمقراطية بشأن اعتراف بيونغ يانغ بالجمهورية.
وأفاد المكتب التمثيلي في بيان نشر على قناة "تيلغرام" الرسمية أنه "تم عقد اجتماع مع سفير كوريا الديمقراطية، وتم استلام وثائق الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية".
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
اليابان: اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي دونباس غير مقبول وينتهك القانون الدولي
06:24 GMT
في وقت سابق، أبلغت سفارة كوريا الشمالية في موسكو وكالة "سبوتنيك" أن بيونغ يانغ اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في وقت لاحق أن كوريا تعتزم تطوير العلاقات الدولة مع الجمهوريتين.
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