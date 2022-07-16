عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/أردوغان-يبلغ-ماكرون-بأنه-سيتم-تفعيل-خطة-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-في-أسرع-وقت-ممكن--1065161583.html
أردوغان يبلغ ماكرون بأنه سيتم تفعيل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية في أسرع وقت ممكن
أردوغان يبلغ ماكرون بأنه سيتم تفعيل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية في أسرع وقت ممكن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع البدء في تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب الأوكرانية بأسرع وقت ممكن. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T19:37+0000
2022-07-16T19:37+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيتم تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب بأسرع وقت ممكن لضمان الأمن الغذائي العالمي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.وأبلغ أردوغان ماكرون بأنه تم التوصل إلى تفاهم خلال القمة الرباعية التي عُقدت في إسطنبول حول إنشاء مركز تنسيق لتصدير الحبوب تحت إشراف تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وفقا لما ذكره البيان.وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تلعب دورا رئيسيا في عملية التفاوض بشأن "قضية نقص الحبوب" وتبذل كل ما في وسعها لحل أزمة الغذاء.استضافت إسطنبول مفاوضات "قضية الحبوب" بين المسؤولين العسكريين لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز.وبعد المحادثات، صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الطرفين اتفقا على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، على أن يعقد الجانبان الروسي والأوكراني جولة أخرى من مفاوضات "قضية الحبوب" في تركيا.كما أشار مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول "قضية الحبوب" في الفترة من 20 إلى 21 يوليو.وبحسب المصدر، فإن الاتفاق حول "قضية الحبوب" يعني إنشاء منطقة أمنية لتفتيش السفن بالقرب من المياه الأوكرانية وليس في الموانئ؛ ومن المقرر أن تتم السيطرة على السفن بشكل مشترك بين تركيا والأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/تركيا-نلعب-دورا-رئيسيا-لحل-أزمة-الغذاء-ونقص-الحبوب-1065140151.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون

أردوغان يبلغ ماكرون بأنه سيتم تفعيل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية في أسرع وقت ممكن

19:37 GMT 16.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع البدء في تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب الأوكرانية بأسرع وقت ممكن.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيتم تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب بأسرع وقت ممكن لضمان الأمن الغذائي العالمي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأبلغ أردوغان ماكرون بأنه تم التوصل إلى تفاهم خلال القمة الرباعية التي عُقدت في إسطنبول حول إنشاء مركز تنسيق لتصدير الحبوب تحت إشراف تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وفقا لما ذكره البيان.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
تركيا: نلعب دورا رئيسيا لحل أزمة الغذاء ونقص الحبوب
13:00 GMT
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تلعب دورا رئيسيا في عملية التفاوض بشأن "قضية نقص الحبوب" وتبذل كل ما في وسعها لحل أزمة الغذاء.
استضافت إسطنبول مفاوضات "قضية الحبوب" بين المسؤولين العسكريين لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز.
وبعد المحادثات، صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الطرفين اتفقا على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، على أن يعقد الجانبان الروسي والأوكراني جولة أخرى من مفاوضات "قضية الحبوب" في تركيا.
كما أشار مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول "قضية الحبوب" في الفترة من 20 إلى 21 يوليو.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق حول "قضية الحبوب" يعني إنشاء منطقة أمنية لتفتيش السفن بالقرب من المياه الأوكرانية وليس في الموانئ؛ ومن المقرر أن تتم السيطرة على السفن بشكل مشترك بين تركيا والأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала