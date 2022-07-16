https://arabic.sputniknews.com/20220716/إيران-تضع-61-شخصية-أمريكية-على-قائمة-العقوبات-من-بينهم-مايك-بومبيو-وجون-بولتون-1065152875.html
إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون
إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أسماء "61 شخصية أمريكية تم وضعهم على قائمة العقوبات بسبب دعمهم لمنظمة خلق الإرهابية". 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:29+0000
2022-07-16T16:29+0000
2022-07-16T16:29+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصية أمريكية بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدعمهم المتعمد لمنظمة خلق الإرهابية".واتهم البيان أمريكا بـ"دعم أهداف وأعمال اإرهابية وسياسية لمنظمة خلق الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مجموعة المنافقين الإرهابية قتلت خلال العقود الماضية أكثر من 17 ألف مواطن بريء، خاصة النساء والأطفال، من خلال تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية لا حصر لها".وأضاف أنه "فضلاً عن أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه المجموعة الإرهابية".وتابع: "إيران إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة الولايات المتحدة في دعم مجموعة المنافقين الإرهابية تشكل انتهاكا للالتزامات وتعتبر دولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تفاصيل-مثيرة-كيف-هربت-إيران-من-عقوبات-أمريكا-وأصبحت-أكثر-قوة-1060071081.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون
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نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أسماء "61 شخصية أمريكية تم وضعهم على قائمة العقوبات بسبب دعمهم لمنظمة خلق الإرهابية".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها
، إنه "بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصية أمريكية بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدعمهم المتعمد لمنظمة خلق الإرهابية".
واتهم البيان أمريكا بـ"دعم أهداف وأعمال اإرهابية وسياسية لمنظمة خلق الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مجموعة المنافقين الإرهابية قتلت خلال العقود الماضية أكثر من 17 ألف مواطن بريء، خاصة النساء والأطفال، من خلال تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية لا حصر لها".
وأضاف أنه "فضلاً عن أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه المجموعة الإرهابية".
وتابع: "إيران إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة الولايات المتحدة في دعم مجموعة المنافقين الإرهابية تشكل انتهاكا للالتزامات وتعتبر دولية".