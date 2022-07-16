عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إيران-تضع-61-شخصية-أمريكية-على-قائمة-العقوبات-من-بينهم-مايك-بومبيو-وجون-بولتون-1065152875.html
إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون
إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أسماء "61 شخصية أمريكية تم وضعهم على قائمة العقوبات بسبب دعمهم لمنظمة خلق الإرهابية". 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:29+0000
2022-07-16T16:29+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065145855_0:241:2793:1812_1920x0_80_0_0_7857b6bc11842f755e49d418018fb772.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصية أمريكية بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدعمهم المتعمد لمنظمة خلق الإرهابية".واتهم البيان أمريكا بـ"دعم أهداف وأعمال اإرهابية وسياسية لمنظمة خلق الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مجموعة المنافقين الإرهابية قتلت خلال العقود الماضية أكثر من 17 ألف مواطن بريء، خاصة النساء والأطفال، من خلال تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية لا حصر لها".وأضاف أنه "فضلاً عن أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه المجموعة الإرهابية".وتابع: "إيران إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة الولايات المتحدة في دعم مجموعة المنافقين الإرهابية تشكل انتهاكا للالتزامات وتعتبر دولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تفاصيل-مثيرة-كيف-هربت-إيران-من-عقوبات-أمريكا-وأصبحت-أكثر-قوة-1060071081.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065145855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc25982a3027c668f8388212907bada5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات من بينهم مايك بومبيو وجون بولتون

16:29 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أسماء "61 شخصية أمريكية تم وضعهم على قائمة العقوبات بسبب دعمهم لمنظمة خلق الإرهابية".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصية أمريكية بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدعمهم المتعمد لمنظمة خلق الإرهابية".
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
تفاصيل تنشر لأول مرة... كيف هربت إيران من عقوبات أمريكا وأصبحت أكثر قوة؟
18 مارس, 15:58 GMT
واتهم البيان أمريكا بـ"دعم أهداف وأعمال اإرهابية وسياسية لمنظمة خلق الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مجموعة المنافقين الإرهابية قتلت خلال العقود الماضية أكثر من 17 ألف مواطن بريء، خاصة النساء والأطفال، من خلال تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية لا حصر لها".
وأضاف أنه "فضلاً عن أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه المجموعة الإرهابية".
وتابع: "إيران إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة الولايات المتحدة في دعم مجموعة المنافقين الإرهابية تشكل انتهاكا للالتزامات وتعتبر دولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала