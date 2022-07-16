https://arabic.sputniknews.com/20220716/ارتفاع-الحرارة-يؤدي-للإصابة-بجلطات-الدم-كيف-نمنع-ذلك؟-1065165035.html

ارتفاع الحرارة يؤدي للإصابة بجلطات الدم.. كيف نمنع ذلك؟

ارتفاع الحرارة يؤدي للإصابة بجلطات الدم.. كيف نمنع ذلك؟

الخوف من تجلط الدم يلوح في الأفق بشكل كبير في أذهان الكثيرين. لهذه الحالة العديد من الأسباب المعروفة، ولكن أحد أقل العوامل شهرة هو التعرض للحرارة الشديدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T21:46+0000

2022-07-16T21:46+0000

2022-07-16T21:46+0000

الصحة

منوعات

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وفقا للخبراء، هناك طرق لمنع مضاعفات تخثر الدم في الحرارة الحارقة.تقول المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إن التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يسبب الإنهاك الحراري وضربة الشمس.تحدث هذه الحالة الشديدة عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.ويعد تجلط الدم هو من أكثر المضاعفات شيوعا في الطقس الحار وهو قاتل لأنه يضر القلب، وفق موقع "إكسبريس" البريطاني.إذا تُركت الجلطة دون علاج، فقد تسبب أيضا ضررا للدماغ والقلب والكلى والعضلات، مما يؤدي إلى الوفاة في 10 إلى 50 بالمائة من الحالات.ويمكن للحرارة أيضا أن تسبب الجفاف الشديد والحوادث الوعائية الدماغية الحادة، ويمكن أن تساهم في تكون الجلطات، لذلك يوصى بشرب كمية مياه مناسبة من المياه لاسيما خلال موجات الحر.يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يأخذه، ويمكن أن يصبح مشكلة خطيرة إذا لم يتم علاجه بسرعة.تشمل علامات الجفاف الشعور بالدوار والشعور بالتعب وجفاف الفم والشفتين والعينين.أوضح الدكتور بهارات بانخانيا، المحاضر الإكلينيكي الأول في كلية الطب بجامعة إكستر: "عندما ترتفع درجة حرارة جسمك وترتفع، يبدأ نظامك في الدخول في حلقة مفرغة".ويضيف "إذا لم تحافظ على نسبة الماء في جسمك، فإن دمك يصبح لزجا وهذا الدم اللزج يشكل جلطات".وجدت الدراسات أيضا مخاطر على النساء الحوامل، حيث ربطت التعرض للحرارة بالولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.يمكن للأفراد الذين يعملون في وظائف بدنية في الهواء الطلق أن يشهدوا زيادات كبيرة في درجة حرارة أجسامهم، مما يجعل من المهم بشكل خاص بالنسبة لهم البقاء رطبين.هناك طريقة أخرى لمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير وهي الاستحمام خلال اليوم.

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