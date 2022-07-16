https://arabic.sputniknews.com/20220716/الرئيس-الموريتاني-يعفو-عن-8-مدانين-بالإرهاب-بعد-إعلان-توبتهم-1065151767.html
الرئيس الموريتاني يعفو عن 8 مدانين بالإرهاب بعد إعلان توبتهم
الرئيس الموريتاني يعفو عن 8 مدانين بالإرهاب بعد إعلان توبتهم
أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بالعفو عن 8 سجناء مدانين في "قضايا إرهابية" بعدما أعلنوا "توبتهم". 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:16+0000
2022-07-16T16:16+0000
2022-07-16T16:16+0000
موريتانيا
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نقلت "الوكالة الموريتانية للأنباء" الرسمية عن بيان للرئاسة، الجمعة، أن "لجنة من كبار العلماء" تحقّقت من "توبة" المدانين و"مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف".وأشارت إلى أن قرار العفو يأتي "في إطار المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، القائمة على محاور تشمل الحوار والمناقشة تصحيحا للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق بدائل وحلول مناسبة لإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب".ولم ينص مرسوم العفو الرئاسي على هويات المدانين الثمانية ولا مدد حبسهم.لكن مصدرا أمنيا ذكر أن السجناء الذين حصلوا على العفو بينهم ستة موريتانيين وسوري هو حسن نجار المتّهم بالترويج للعنف.يذكر أن موريتانيا تقع في منطقة الساحل وشهدت هجمات مسلحة لمتطرفين حتى العام 2011 خصوصا أعمال قتل وخطف.ويقول خبراء إن السلطات نجحت بعد ذلك في مكافحة المتطرفين على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/إحالة-رئيس-موريتانيا-السابق-إلى-المحاكمة-بتهم-الفساد-1062975595.html
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موريتانيا
الرئيس الموريتاني يعفو عن 8 مدانين بالإرهاب بعد إعلان توبتهم
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أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بالعفو عن 8 سجناء مدانين في "قضايا إرهابية" بعدما أعلنوا "توبتهم".
نقلت "الوكالة الموريتانية للأنباء"
الرسمية عن بيان للرئاسة، الجمعة، أن "لجنة من كبار العلماء" تحقّقت من "توبة" المدانين و"مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف".
وأشارت إلى أن قرار العفو يأتي "في إطار المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، القائمة على محاور تشمل الحوار والمناقشة تصحيحا للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق بدائل وحلول مناسبة لإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب".
ولم ينص مرسوم العفو الرئاسي على هويات المدانين الثمانية ولا مدد حبسهم.
لكن مصدرا أمنيا ذكر أن السجناء الذين حصلوا على العفو بينهم ستة موريتانيين وسوري هو حسن نجار المتّهم بالترويج للعنف.
يذكر أن موريتانيا تقع في منطقة الساحل وشهدت هجمات مسلحة لمتطرفين حتى العام 2011 خصوصا أعمال قتل وخطف.
ويقول خبراء إن السلطات نجحت بعد ذلك في مكافحة المتطرفين على أراضيها.