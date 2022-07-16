https://arabic.sputniknews.com/20220716/السعودية-وأمريكا-يتفقان-على-استهداف-تمويل-الإرهاب-الذي-يتخذ-من-المملكة-مقرا-له-1065120856.html
السعودية وأمريكا تتفقان على استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة مقرا له
السعودية وأمريكا تتفقان على استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة مقرا له
قالت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إنهما اتفقتا على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، والتزامهما المستمر بمواجهة تنظيمي القاعدة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T01:01+0000
2022-07-16T01:01+0000
2022-07-16T01:01+0000
أخبار السعودية اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سلط الجانبان الضوء على الجهود المشتركة من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا له.كما استعرض الجانبان وأشادا بالنجاح الاستثنائي للتحالف الدولي لهزيمة داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، والذي أُنشئ في جدة عام 2014، وفقا للبيان.وأيضا رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتعزيز تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G) باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس (6G) عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة. إن الشراكة في إطار مذكرة التفاهم تؤكد موقع المملكة القيادي كحاضنة اقليمية لتطبيق تقنيات الجيل الخامس (5G)، والتطورات المستقبلية لتقنيات الجيل السادس (6G).وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني في حماية المصالح الأساسية لكلا البلدين وأمنهما الوطني.ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين مؤخراً متعلقة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني، كما قرر الجانبان استمرار تعزيز التبادل الفوري للمعلومات، وبناء القدرات البشرية والفنية، وتطوير صناعات الأمن السيبراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-ومحمد-بن-سلمان-يعلقان-على-مسألة-مقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-1065120155.html
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أخبار السعودية اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
السعودية وأمريكا تتفقان على استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة مقرا له
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قالت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إنهما اتفقتا على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، والتزامهما المستمر بمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب، ومكافحة الدعاية المتطرفة العنيفة، وقطع قنوات تمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية "واس"، سلط الجانبان الضوء على الجهود المشتركة
من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا له.
كما استعرض الجانبان وأشادا بالنجاح الاستثنائي للتحالف الدولي لهزيمة داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، والذي أُنشئ في جدة عام 2014، وفقا للبيان.
وشددا على ضرورة استمرار هذا التحالف، وبذل جهود طويلة الأمد تمتد لسنوات لإعادة المعتقلين من مقاتلي داعش وعشرات الآلاف من أفراد أسر معتقلي داعش(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) من شرق سوريا إلى أوطانهم، كما رحبوا بعقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2023م.
وأيضا رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتعزيز تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G) باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس (6G) عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة. إن الشراكة في إطار مذكرة التفاهم تؤكد موقع المملكة القيادي كحاضنة اقليمية لتطبيق تقنيات الجيل الخامس (5G)، والتطورات المستقبلية لتقنيات الجيل السادس (6G).
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني في حماية المصالح الأساسية لكلا البلدين وأمنهما الوطني.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين مؤخراً متعلقة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني، كما قرر الجانبان استمرار تعزيز التبادل الفوري للمعلومات، وبناء القدرات البشرية والفنية، وتطوير صناعات الأمن السيبراني.