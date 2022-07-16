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https://arabic.sputniknews.com/20220716/الصحة-السودانية-مقتل-33-شخصا-وإصابة-108-في-أحداث-النيل-الأزرق-1065165741.html
الصحة السودانية: مقتل 33 شخصا وإصابة 108 في أحداث النيل الأزرق
الصحة السودانية: مقتل 33 شخصا وإصابة 108 في أحداث النيل الأزرق
أكدت وزارة الصحة السودانية، ليل السبت/ الأحد، مقتل 33 في ولاية النيل الأزرق إثر اشتباكات قبلية متواصلة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T23:22+0000
2022-07-16T23:22+0000
أخبار السودان اليوم
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وأضافت وزارة الصحة السودانية في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن 108 أشخاص أصيبوا أيضا، كما أن هناك 5 إصابات تم تحويلها خارج الإقليم.وفي ذات الصدد، أكد مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن الإمداد الدوائي مطمئن والاحتياج فقط لبعض التخصصات الطبية. مشيرا إلى أن بعض الحالات أجليت للخرطوم.كانت حكومة ولاية النيل الأزرق في السودان أعلنت، السبت، فرض حظر تجول خلال الليل في بلدتين بالولاية إثر اشتباكات قبلية متواصلة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي"، حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة، طالبا عدم الكشف عن هويته.
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أخبار السودان اليوم

الصحة السودانية: مقتل 33 شخصا وإصابة 108 في أحداث النيل الأزرق

23:22 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكدت وزارة الصحة السودانية، ليل السبت/ الأحد، مقتل 33 في ولاية النيل الأزرق إثر اشتباكات قبلية متواصلة.
وأضافت وزارة الصحة السودانية في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن 108 أشخاص أصيبوا أيضا، كما أن هناك 5 إصابات تم تحويلها خارج الإقليم.
وأكدت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة سريعة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود البلجيكية والفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت الإمدادات الطبية، كما استنفرت الكوادر الطبية العاملة بالولاية للتوجه لمستشفى الدمازين.
وفي ذات الصدد، أكد مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن الإمداد الدوائي مطمئن والاحتياج فقط لبعض التخصصات الطبية. مشيرا إلى أن بعض الحالات أجليت للخرطوم.
كانت حكومة ولاية النيل الأزرق في السودان أعلنت، السبت، فرض حظر تجول خلال الليل في بلدتين بالولاية إثر اشتباكات قبلية متواصلة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.
واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي"، حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة، طالبا عدم الكشف عن هويته.
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