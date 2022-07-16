https://arabic.sputniknews.com/20220716/الصحة-المصرية-تعلن-الأعراض-الأكثر-شيوعا-للموجة-السادسة-من-كورونا-1065157971.html
الصحة المصرية تعلن الأعراض الأكثر شيوعا للموجة السادسة من كورونا
الصحة المصرية تعلن الأعراض الأكثر شيوعا للموجة السادسة من كورونا
كشفت وزارة الصحة المصرية عن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة السادسة للوباء. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:43+0000
2022-07-16T18:43+0000
2022-07-16T18:43+0000
فيروس كورونا
أخبار مصر الآن
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جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار.وأضح البيان أن هذه الأعراض جاءت وفقا لبيانات تطبيق "Zoe" الذي يستخدم لتتبع أعراض فيروس كورونا في بريطانيا.ويعتمد التطبيق على إبلاغ الأشخاص عن أعراضهم بأنفسهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.وتمثلت الأعراض الأكثر شيوعا الفترة الماضية في التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف والإرهاق ووجع العين، وارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، والعطس وتورم الغدد الدرقية، والسعال دون بلغم.وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع معدل الإصابات الذي تشهده البلاد حاليا.وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار مصر الآن
الصحة المصرية تعلن الأعراض الأكثر شيوعا للموجة السادسة من كورونا
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كشفت وزارة الصحة المصرية عن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة السادسة للوباء.
جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار.
وأضح البيان أن هذه الأعراض جاءت وفقا لبيانات تطبيق "Zoe" الذي يستخدم لتتبع أعراض فيروس كورونا
في بريطانيا.
ويعتمد التطبيق على إبلاغ الأشخاص عن أعراضهم بأنفسهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وتمثلت الأعراض الأكثر شيوعا الفترة الماضية في التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف والإرهاق ووجع العين، وارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، والعطس وتورم الغدد الدرقية، والسعال دون بلغم.
وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع معدل الإصابات الذي تشهده البلاد حاليا.
وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.