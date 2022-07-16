https://arabic.sputniknews.com/20220716/الصين-تحافظ-على-الصدارة-العالمية-في-قطاع-بناء-السفن-1065148215.html
الصين تحافظ على الصدارة العالمية في قطاع بناء السفن
الصين تحافظ على الصدارة العالمية في قطاع بناء السفن
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الصين حافظت خلال النصف الأول من العام الجاري على مكانتها كالدولة صاحبة الريادة عالمياً... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:10+0000
2022-07-16T15:10+0000
2022-07-16T15:10+0000
العالم
الصين
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وأشارت البيانات إلى أنه وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ إنتاج بناء السفن في الصين 18.5 مليون طن من الوزن الساكن، ما يمثل 45.2 بالمائة من الإجمالي العالمي.وتعد طلبيات بناء السفن الجديدة مؤشراً رئيساً آخر لصناعة بناء السفن، حيث بلغت 22.46 مليون طن من السعة في النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل 50.8 بالمائة من حصة السوق العالمية، وفقا لوكالة "شينخوا".وقالت الوزارة إنه واعتباراً من نهاية شهر يونيو، ارتفعت طلبيات بناء السفن في الصين بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 102.74 مليون طن من الوزن الساكن، وبلغت حصة السوق العالمية 47.8 بالمائة.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/معلومات-عن-أول-سفينة-سياحية-تطورها-الصين-محليا-فيديو-1064961804.html
الصين
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العالم, الصين
الصين تحافظ على الصدارة العالمية في قطاع بناء السفن
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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الصين حافظت خلال النصف الأول من العام الجاري على مكانتها كالدولة صاحبة الريادة عالمياً في بناء السفن، حيث احتلت حصتها في السوق مكانة الصدارة في العالم من حيث الإنتاج، والطلبات الجديدة والمعلقة.
وأشارت البيانات إلى أنه وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ إنتاج بناء السفن
في الصين 18.5 مليون طن من الوزن الساكن، ما يمثل 45.2 بالمائة من الإجمالي العالمي.
وتعد طلبيات بناء السفن
الجديدة مؤشراً رئيساً آخر لصناعة بناء السفن، حيث بلغت 22.46 مليون طن من السعة في النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل 50.8 بالمائة من حصة السوق العالمية، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقالت الوزارة إنه واعتباراً من نهاية شهر يونيو، ارتفعت طلبيات بناء السفن في الصين بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 102.74 مليون طن من الوزن الساكن، وبلغت حصة السوق العالمية 47.8 بالمائة.