https://arabic.sputniknews.com/20220716/الطب-الشرعي-يكشف-سبب-وفاة-زوجة-ترامب-الأولى-1065135958.html
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب الأولى
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب الأولى
أصدر مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك الأمريكية تقريرا عن سبب وفاة إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:42+0000
2022-07-16T11:42+0000
2022-07-16T11:42+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأفاد التقرير أن إيفانا ترامب توفيت بعد سقوطها على درج في منزلها في نيويورك، حيث أصيبت بجروح خطيرة في جذعها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".وأقر مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك بأن وفاة إيفانا ترامب (73 عاما) كانت عرضية.وتم العثور على إيفانا ترامب في أسفل السلم في شقتها بجوار فنجان قهوة مسكوب، وفقا لتقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية.ولم يحدد تقرير الطبيب الشرعي المختصر موعد وقوع الحادث الذي أسفر عن الوفاة.ويوم الخميس الماضي، أشادت عائلة دونالد ترامب بالراحلة إيفانا ترامب، مشيرة إلى أنها كانت "امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة".وولدت إيفانا ترامب، واسمها الحقيقي هو إيفانا زيلنيكوفا، عام 1949، وهي متسابقة التزلج وسيدة أعمال تشيكية المولد، وتزوجت زوجها الثاني، دونالد ترامب، عام 1977، وأنجبا 3 أبناء، هم دونالد جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب.من ناحية أخرى، يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لما نشره موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيفانكا-ترامب-تنعي-والدتها-قلبي-مكسور-1065091048.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب الأولى
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أصدر مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك الأمريكية تقريرا عن سبب وفاة إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وأفاد التقرير أن إيفانا ترامب توفيت بعد سقوطها على درج في منزلها في نيويورك، حيث أصيبت بجروح خطيرة في جذعها، وفقا لشبكة
"سكاي نيوز".
وأقر مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك بأن وفاة إيفانا ترامب (73 عاما) كانت عرضية.
وتم العثور على إيفانا ترامب في أسفل السلم في شقتها بجوار فنجان قهوة مسكوب، وفقا لتقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية.
ولم يحدد تقرير الطبيب الشرعي المختصر موعد وقوع الحادث الذي أسفر عن الوفاة.
ويوم الخميس الماضي، أشادت عائلة دونالد ترامب بالراحلة إيفانا ترامب، مشيرة إلى أنها كانت "امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة".
وولدت إيفانا ترامب، واسمها الحقيقي هو إيفانا زيلنيكوفا، عام 1949، وهي متسابقة التزلج وسيدة أعمال تشيكية المولد، وتزوجت زوجها الثاني، دونالد ترامب، عام 1977، وأنجبا 3 أبناء، هم دونالد جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب.
من ناحية أخرى، يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.
وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لما نشره موقع "أكسيوس
"، اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.