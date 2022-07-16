https://arabic.sputniknews.com/20220716/بسبب-إيران-تشافي-يتأخر-عن-رحلة-برشلونة-إلى-الولايات-المتحدة-1065143131.html
بسبب إيران... تشافي يتأخر عن رحلة برشلونة إلى الولايات المتحدة
بسبب إيران... تشافي يتأخر عن رحلة برشلونة إلى الولايات المتحدة
تخلف المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز عن رحلة فريقه إلى الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في جواز سفره. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:45+0000
2022-07-16T13:45+0000
2022-07-16T13:45+0000
رياضة
تشافي هيرنانديز
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وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سبب عدم سفر تشافي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة هو زيارته عدة مرات إلى إيران خلال فترته مع السد القطر، وبالتالي يحتاج الى تصريح خاص من أجل دخول الولايات المتحدة.ومن المقرر أن يلعب النادي الكتالوني أمام إنتر ميامي، يوم الثلاثاء، كما سيلعب برشلونة مع ريال مدريد، يوم الأحد 24 يوليو/تموز الجاري، ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام على أن يفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني، يوم السبت 13 أغسطس/آب المقبل، بمواجهة رايو فاليكانو.هذا وتولّى تشافي هرنانديز، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب نادي البلوغرانا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يونيو/حزيران 2024.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, تشافي هيرنانديز
بسبب إيران... تشافي يتأخر عن رحلة برشلونة إلى الولايات المتحدة
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تخلف المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز عن رحلة فريقه إلى الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في جواز سفره.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سبب عدم سفر تشافي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة هو زيارته عدة مرات إلى إيران خلال فترته مع السد القطر، وبالتالي يحتاج الى تصريح خاص من أجل دخول الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يلعب النادي الكتالوني أمام إنتر ميامي، يوم الثلاثاء، كما سيلعب برشلونة مع ريال مدريد، يوم الأحد 24 يوليو/تموز الجاري، ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام على أن يفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني، يوم السبت 13 أغسطس/آب المقبل، بمواجهة رايو فاليكانو.
هذا وتولّى تشافي هرنانديز، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب نادي البلوغرانا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يونيو/حزيران 2024.