عربي
ولي العهد السعودي: ندعو إيران باعتبارها جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بالشرعية الدولية
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بين-ترامب-وبايدن-مستوى-الاستقبال-يكشف-ما-في-الصدور-فيديو-1065132743.html
بين ترامب وبايدن... مستوى الاستقبال يكشف ما في الصدور... فيديو
بين ترامب وبايدن... مستوى الاستقبال يكشف ما في الصدور... فيديو
حظيت زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى للمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بجدل واسع ‏على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وضعها في مقارنة مباشرة مع زيارة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:56+0000
2022-07-16T10:56+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065132597_0:0:2631:1480_1920x0_80_0_0_5521e14ba70fafac4a9afc68cd50dc5b.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تعكس فروق استقبال القيادة السعودية للرئيس الحالي والسابق للولايات المتحدة.وتبين فيديوهات أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب كان في استقبالهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى وصولهما المطار، وسارا على سجادة حمراء، بينما كان في استقبال جو بايدن لدى وصوله أمير مكة، خالد الفيصل، وسفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، ولم يسر على سجادة حمراء.كما تبرز فيديوهات أخرى أنه تم إشراك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في عرض راقص بالسيوف من التراث السعودي، تعبيرا عن ترحيب الشعب السعودي به، بينما لم يقابل بايدن لدى وصوله قصر السلام في جدة سوى بتحية "قبضة يد" من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أمس الجمعة، أنه غير نادم على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة ‏منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.‏وقال بايدن خلال إفادة صحفية من جدة في المملكة، بعد لقائه مع الملك سلمان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "أنا لست نادما على أي شيء قلته. ما حدث لخاشقجي كان شائنا".كما صرح بايدن في مؤتمره الصحفي، أمس الجمعة، أن أسعار الغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تنخفض كل يوم على حد علمه"، لكنه حذر من أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية قد لا يكون لها تأثير فوري على أسعار الغاز، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، "قمة جدة"، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065132597_0:0:2631:1974_1920x0_80_0_0_5f92c4df56ef9b9b3e4d71efe64b2f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم

بين ترامب وبايدن... مستوى الاستقبال يكشف ما في الصدور... فيديو

10:56 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
حظيت زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى للمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بجدل واسع ‏على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وضعها في مقارنة مباشرة مع زيارة سلفه، دونالد ترامب، للمملكة ‏وقتما كان في السلطة.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تعكس فروق استقبال القيادة السعودية للرئيس الحالي والسابق للولايات المتحدة.
وتبين فيديوهات أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب كان في استقبالهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى وصولهما المطار، وسارا على سجادة حمراء، بينما كان في استقبال جو بايدن لدى وصوله أمير مكة، خالد الفيصل، وسفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، ولم يسر على سجادة حمراء.
كما تبرز فيديوهات أخرى أنه تم إشراك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في عرض راقص بالسيوف من التراث السعودي، تعبيرا عن ترحيب الشعب السعودي به، بينما لم يقابل بايدن لدى وصوله قصر السلام في جدة سوى بتحية "قبضة يد" من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أمس الجمعة، أنه غير نادم على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة ‏منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.‏
وقال بايدن خلال إفادة صحفية من جدة في المملكة، بعد لقائه مع الملك سلمان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "أنا لست نادما على أي شيء قلته. ما حدث لخاشقجي كان شائنا".
كما صرح بايدن في مؤتمره الصحفي، أمس الجمعة، أن أسعار الغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تنخفض كل يوم على حد علمه"، لكنه حذر من أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية قد لا يكون لها تأثير فوري على أسعار الغاز، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ويحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، "قمة جدة"، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала