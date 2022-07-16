https://arabic.sputniknews.com/20220716/بين-ترامب-وبايدن-مستوى-الاستقبال-يكشف-ما-في-الصدور-فيديو-1065132743.html

بين ترامب وبايدن... مستوى الاستقبال يكشف ما في الصدور... فيديو

بين ترامب وبايدن... مستوى الاستقبال يكشف ما في الصدور... فيديو

حظيت زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى للمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بجدل واسع ‏على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وضعها في مقارنة مباشرة مع زيارة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T10:56+0000

2022-07-16T10:56+0000

2022-07-16T10:56+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

العالم

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تعكس فروق استقبال القيادة السعودية للرئيس الحالي والسابق للولايات المتحدة.وتبين فيديوهات أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب كان في استقبالهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى وصولهما المطار، وسارا على سجادة حمراء، بينما كان في استقبال جو بايدن لدى وصوله أمير مكة، خالد الفيصل، وسفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، ولم يسر على سجادة حمراء.كما تبرز فيديوهات أخرى أنه تم إشراك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في عرض راقص بالسيوف من التراث السعودي، تعبيرا عن ترحيب الشعب السعودي به، بينما لم يقابل بايدن لدى وصوله قصر السلام في جدة سوى بتحية "قبضة يد" من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أمس الجمعة، أنه غير نادم على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة ‏منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.‏وقال بايدن خلال إفادة صحفية من جدة في المملكة، بعد لقائه مع الملك سلمان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "أنا لست نادما على أي شيء قلته. ما حدث لخاشقجي كان شائنا".كما صرح بايدن في مؤتمره الصحفي، أمس الجمعة، أن أسعار الغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تنخفض كل يوم على حد علمه"، لكنه حذر من أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية قد لا يكون لها تأثير فوري على أسعار الغاز، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، "قمة جدة"، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم