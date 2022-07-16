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https://arabic.sputniknews.com/20220716/تويتر-يصدر-صوت-زقزقة-طريفة-بعد-عودته-للعمل-فيديو-1065150138.html
‏"تويتر" يصدر صوت "زقزقة" طريفا بعد عودته للعمل... فيديو
‏"تويتر" يصدر صوت "زقزقة" طريفا بعد عودته للعمل... فيديو
طرح موقع التغريدات "تويتر" تعديلا طريفا على تطبيقه على الهواتف الذكية "أندرويد" و"آيفون"، والذي لم يدركه سوى عدد قليل ‏من المستخدمين.‏ 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:44+0000
2022-07-16T15:45+0000
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ولاحظ مستخدمون على "تويتر" أنه عند سحب خلاصة الأخبار في "تويتر" لأسفل على شاشة الهاتف، فإنه يتم إصدار صوت عبارة عن "زقزقة" طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتا مشابها.ونشر أحد مستخدمي "تويتر" فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده.وفيما لفت بعض مستخدمي "تويتر" إلى أنهم لاحظوا الصوت الجديد الخاص بتحديث خلاصة الأخبار بعد ظهر أمس الجمعة، فقد أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يعني أن منصة التغريدات كانت تختبره ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.ويأتي التعديل الجديد بعد أن تعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ، يوم الخميس الماضي، ‏سواء في نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.وبدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس.ورصد الموقع شكوى المستخدمين عن صعوبة الدخول إلى المنصة، وعدم استجابتها للتحديثات، وعدم تمكنهم من تحميل تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.
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تويتر, مجتمع, منوعات

‏"تويتر" يصدر صوت "زقزقة" طريفا بعد عودته للعمل... فيديو

15:44 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 16.07.2022)
© AFP 2022 / Leon Nealتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
تويتر
© AFP 2022 / Leon Neal
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طرح موقع التغريدات "تويتر" تعديلا طريفا على تطبيقه على الهواتف الذكية "أندرويد" و"آيفون"، والذي لم يدركه سوى عدد قليل ‏من المستخدمين.‏
ولاحظ مستخدمون على "تويتر" أنه عند سحب خلاصة الأخبار في "تويتر" لأسفل على شاشة الهاتف، فإنه يتم إصدار صوت عبارة عن "زقزقة" طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتا مشابها.
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده.
وفيما لفت بعض مستخدمي "تويتر" إلى أنهم لاحظوا الصوت الجديد الخاص بتحديث خلاصة الأخبار بعد ظهر أمس الجمعة، فقد أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يعني أن منصة التغريدات كانت تختبره ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.
ويأتي التعديل الجديد بعد أن تعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ، يوم الخميس الماضي، ‏سواء في نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.
وبدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس.
ورصد الموقع شكوى المستخدمين عن صعوبة الدخول إلى المنصة، وعدم استجابتها للتحديثات، وعدم تمكنهم من تحميل تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.
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