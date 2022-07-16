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https://arabic.sputniknews.com/20220716/فنان-عربي-ينهار-باكيا-خلال-حفله-في-الإسكندرية-فيديو-1065127377.html
فنان عربي ينهار باكيا خلال حفله في الإسكندرية... فيديو
فنان عربي ينهار باكيا خلال حفله في الإسكندرية... فيديو
دخل الفنان المصري محمد منير، في نوبة من البكاء خلال حفل غنائي في محافظة الإسكندرية المصرية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:54+0000
2022-07-16T08:54+0000
منوعات
محمد منير
بكاء
حفل
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وخلال الحفل، دخل الفنان المصري وهو على المسرح في نوبة بكاء، خلال ترديده كلمات أغنية "أنا بعشق البحر"، حيث بدا متأثرًا بشكل كبير، ليتوقف بعدها عن الغناء، وحاول مساعدوه تهدئته.وكان منير قد أعرب عن حزنه في بداية الحفلة عن رحيل صديقه ورفيق رحلته الفنية، الموسيقار رومان بونكا، وهو فنان ألماني عشق الموسيقى العربية، وعمل مع منير في التلحين والتوزيع منذ ألبومه الأول، الذي صدر عام 1978، كما كان عازفا للعود في فرقته.وتسبب بكاء الفنان في حالة انفعال كبيرة من الجمهور وسط صراخهم، معبرين عن حرصهم على تحيته والاحتفاء به بشكل كبير.وردد الجمهور هتافات خلال توقف الحفل بالقول: "الكبير كبير يا محمد يا منير".يعد هذا الظهور الأول للفنان المصري، بعد تداول شائعة وفاته منذ 5 أيام، بمواقع التواصل الاجتماعي.
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منوعات, محمد منير, بكاء, حفل

فنان عربي ينهار باكيا خلال حفله في الإسكندرية... فيديو

08:54 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM ADAWIالمطرب المصري محمد منير
المطرب المصري محمد منير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM ADAWI
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دخل الفنان المصري محمد منير، في نوبة من البكاء خلال حفل غنائي في محافظة الإسكندرية المصرية.
وخلال الحفل، دخل الفنان المصري وهو على المسرح في نوبة بكاء، خلال ترديده كلمات أغنية "أنا بعشق البحر"، حيث بدا متأثرًا بشكل كبير، ليتوقف بعدها عن الغناء، وحاول مساعدوه تهدئته.
وكان منير قد أعرب عن حزنه في بداية الحفلة عن رحيل صديقه ورفيق رحلته الفنية، الموسيقار رومان بونكا، وهو فنان ألماني عشق الموسيقى العربية، وعمل مع منير في التلحين والتوزيع منذ ألبومه الأول، الذي صدر عام 1978، كما كان عازفا للعود في فرقته.
وتسبب بكاء الفنان في حالة انفعال كبيرة من الجمهور وسط صراخهم، معبرين عن حرصهم على تحيته والاحتفاء به بشكل كبير.
وردد الجمهور هتافات خلال توقف الحفل بالقول: "الكبير كبير يا محمد يا منير".
يعد هذا الظهور الأول للفنان المصري، بعد تداول شائعة وفاته منذ 5 أيام، بمواقع التواصل الاجتماعي.
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