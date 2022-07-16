https://arabic.sputniknews.com/20220716/كاظم-الساهر-يوجه-رسالة-لجمهوره-اللبناني-بأول-حفل-له-في-بيروت-بعد-انقطاع-3-سنوات-1065134159.html
كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره اللبناني بأول حفل له في بيروت بعد انقطاع 3 سنوات
كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره اللبناني بأول حفل له في بيروت بعد انقطاع 3 سنوات
التقى الفنان العراقي، كاظم الساهر، جمهوره اللبناني، أمس الجمعة، في أول حفل غنائي يحييه في بيروت، وذلك بعد انقطاع دام 3 سنوات. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:15+0000
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وحرص الساهر في الحفل الذي أقيم في الواجهة البحرية لبيروت - وسط المدينة التجاري، على توجيه رسالة إلى جمهوره في لبنان، بعد صعوده على خشبة المسرح، فقال لهم: " "إنشاء الله الأزمة تروح ويرجع لبنان أحسن لبنان حبيبي".وفي الحفل، خصّ المطرب العراقي جمهوره اللبناني بأداء أغنية "يا رايحين لبنان"، كما أنه غنى ولأول مرة على المسلاح أغنية "الرسم بالكلمات".وغاب كاظم الساهر عن إحياء الحفلات في لبنان منذ 3 سنوات، بسبب ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد.من ناحية أخرى، يستعد كاظم الساهر لإحياء أول حفل غنائي له في مصر منذ 13 عاما، حيث من المقرر إقامته في أغسطس/ آب المقبل.وجاء ذلك بعدما أعلنت مؤسسة مصرية أن حفل الساهر المقبل سيقام في الساحل الشمالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.
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مجتمع, منوعات, لبنان, أخبار لبنان
كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره اللبناني بأول حفل له في بيروت بعد انقطاع 3 سنوات
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التقى الفنان العراقي، كاظم الساهر، جمهوره اللبناني، أمس الجمعة، في أول حفل غنائي يحييه في بيروت، وذلك بعد انقطاع دام 3 سنوات.
وحرص الساهر في الحفل الذي أقيم في الواجهة البحرية لبيروت - وسط المدينة التجاري، على توجيه رسالة إلى جمهوره في لبنان، بعد صعوده على خشبة المسرح، فقال لهم: " "إنشاء الله الأزمة تروح ويرجع لبنان أحسن لبنان حبيبي".
وفي الحفل، خصّ المطرب العراقي جمهوره اللبناني بأداء أغنية "يا رايحين لبنان"، كما أنه غنى ولأول مرة على المسلاح أغنية "الرسم بالكلمات".
وغاب كاظم الساهر عن إحياء الحفلات في لبنان منذ 3 سنوات، بسبب ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
من ناحية أخرى، يستعد كاظم الساهر لإحياء أول حفل غنائي له في مصر منذ 13 عاما، حيث من المقرر إقامته في أغسطس/ آب المقبل.
وجاء ذلك بعدما أعلنت مؤسسة مصرية أن حفل الساهر المقبل سيقام في الساحل الشمالي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.