https://arabic.sputniknews.com/20220716/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-إلى-وقف-تسليح-العصابات-في-هايتي-1065125141.html

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف تسليح العصابات في هايتي

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف تسليح العصابات في هايتي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، قرارا أعدته الولايات المتحدة والمكسيك يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى منع نقل أسلحة خفيفة إلى العصابات المنتشرة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T07:34+0000

2022-07-16T07:34+0000

2022-07-16T07:34+0000

العالم

هايتي

جماعات مسلحة

مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي

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ويدعو القرار "الدول الأعضاء إلى حظر نقل أسلحة خفيفة وذات عيار صغير وذخيرة إلى جهات غير حكومية تشارك في عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي، أو تدعمها".اعتبرت الصين، التي دعت إلى فرض حظر على الأسلحة الخفيفة في هايتي، أن "هذا القرار يشكل إنذارا" للعصابات.قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد التصويت إن عقوبات فردية يمكن أن تُفرض في غضون 90 يوما بموجب القرار ضد قادة هذه العصابات. وأضاف أن النص "كان يمكن أن يكون أفضل" لكنه "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".واعتبرت الصين الخميس أن فرض "حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو الحد الأدنى الذي يجب أن يفعله المجلس ردا على وضع مروع".وفيما كانت تجرى مفاوضات شاقة بشأن تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة، صادرت السلطات الهايتية أسلحة خلال عملية نادرة في ميناء العاصمة بور أو برنس.وأوضحت إدارة الجمارك الهايتية مساء الخميس أنها صادرت "18 سلاحا حربيا وأربعة مسدسات عيار 9 ملم و14646 طلقة وخمسين الف دولار أمريكي مزيفة في واحد من ثلاث حاويات استهدفتها".وصدرت أوامر عدة بتوقيف أفراد يشتبه في ارتباطهم بوصول هذه الشحنة إلى هايتي.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/مسلحون-مجهولون-يختطفون-8-مواطنين-أتراك-غربي-هايتي-1062008207.html

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العالم, هايتي, جماعات مسلحة, مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي