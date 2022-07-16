https://arabic.sputniknews.com/20220716/مراسل-سبوتنيك-من-محيط-البرلمان-السريلانكي-غير-مسموح-للصحفيين-الاقتراب-أثناء-انعقاده-اليوم-1065128896.html

مراسل سبوتنيك من محيط البرلمان السريلانكي: غير مسموح للصحفيين الاقتراب أثناء انعقاده اليوم

مراسل سبوتنيك من محيط البرلمان السريلانكي: غير مسموح للصحفيين الاقتراب أثناء انعقاده اليوم

أكد مراسل سبوتنيك أن البرلمان السريلانكي قد تم تأمين محيطه أثناء انعقاد جلسته الاستثنائية اليوم، بحيث لا يسمح للصحفيين ولا لغيرهم الاقتراب منه. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T09:34+0000

2022-07-16T09:34+0000

2022-07-16T09:34+0000

أخبار سريلانكا

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ووفقا لمراسل سبوتنيك فقد انعقدت جلسة استثنائية للبرلمان السريلانكي، اليوم السبت، لتأكيد انتهاء ولاية الرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا.وقال إن الجلسة ستبحث إطلاق آلية دستورية طارئة لانتخاب الرئيس الجديد عن طريق التصويت البرلماني، كما سيعين البرلمان حكومة تصريف الأعمال، والتي ستبقى في السلطة حتى الانتخابات العامة القادمة.وفيما أوضح المراسل عدم وجود أي أشخاص يحاولون اختراق الحواجز، ولا توجد أي احتجاجات في مكان قريب أو في أي جزء آخر من المدينة، أشار إلى وجود العديد من رجال الشرطة، على الرغم من أنهم ليسوا مدججين بالسلاح وبدون معدات خاصة.وكانت كولومبو، وهي العاصمة التجارية لسريلانكا، قد شهدت في نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجات سببها الاستياء العام من عدم كفاءة الحكومة في مكافحة الأزمة الاقتصادية.وفي أعقاب الاضطرابات، دعا رئيس الوزراء ويكرمسنغ، المعين كرئيس بالوكالة، إلى اجتماع طارئ لقادة الأحزاب السياسية، الذين طالبوا كل من رئيس الوزراء والرئيس بالاستقالة على الفور.وأول أمس الخميس أرسل راجاباكسا رسميًا خطاب استقالته من خلال المفوضية العليا لسريلانكا في سنغافورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/رئيس-برلمان-سريلانكا-يعلن-قبول-استقالة-راجاباكسا-1065075507.html

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