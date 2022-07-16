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ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو
ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
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وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.بعد وقت قصير أدرك أحدهما ضعف قدراته القتالية مقارنة بخصمه، ما اضطره إلى الانسحاب لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الشجار.
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ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو

07:03 GMT 16.07.2022
© flickr.com / Stéphane Entenحيوان كنغر
حيوان كنغر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© flickr.com / Stéphane Enten
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر.
وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.
بعد وقت قصير أدرك أحدهما ضعف قدراته القتالية مقارنة بخصمه، ما اضطره إلى الانسحاب لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الشجار.
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