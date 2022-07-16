https://arabic.sputniknews.com/20220716/ملاكمة-شرسة-بين-حيواني-كنغر-في-أستراليا-فيديو-1065123773.html
ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو
ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:03+0000
2022-07-16T07:03+0000
2022-07-16T07:03+0000
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وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.بعد وقت قصير أدرك أحدهما ضعف قدراته القتالية مقارنة بخصمه، ما اضطره إلى الانسحاب لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الشجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر في أستراليا... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر.
وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.
بعد وقت قصير أدرك أحدهما ضعف قدراته القتالية مقارنة بخصمه، ما اضطره إلى الانسحاب لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الشجار.