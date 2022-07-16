https://arabic.sputniknews.com/20220716/من-بينها-المريمية-6-أنواع-شاي-فعالة-لحرق-الدهون-1065135013.html

من بينها المريمية... 6 أنواع شاي فعالة لحرق الدهون

من بينها المريمية... 6 أنواع شاي فعالة لحرق الدهون

يلجأ الراغبون في فقدان الوزن إلى الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك الغرض نظرا لكونها الأكثر أمانا وتجنبا لمخاطر بعض العقاقير المستخدمة في هذا الصدد. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T11:34+0000

2022-07-16T11:34+0000

2022-07-16T11:34+0000

مجتمع

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وعرض موقع Eat This Not That قائمة تضم 6 أنواع من الشاي ثببت فاعليتها في حرق الدهون بسرعة أكبر، مما يمكنه أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي، وجاءت القائمة كما يلي:شاي الزنجبيلويعتبر أحد أصح أنواع الشاي، فبحسب اختصاصية التغذية تريستا بيست فإن الزنجبيل يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد تقليل تلف الجذور الحرة في الجسم، ومن ثم تقليل الضرر الذي يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تفاقم السمنة نتيجة لانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة.الشاي الأسودوهو مشروب كلاسيكي في العديد من أنحاء العالم، وهو لا يحتوي فقط على مستويات مفيدة من الكافيين، ولكنه غني أيضا بالعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقول اختصاصية التغذية ناتالي كوموفا إن الشاي الأسود مليئ بالفلافونات، التي أظهرت قدرة على تسريع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن.شاي الماتشاتعني كبمة "ماتشا" باللغة اليابانية مسحوق الشاي، وشاي ماتشا هو نوع شائع من الشاي الأخضر يمتاز بمنح شاربيه الكثير من الفوائد الصحية، وتقول عنه كوموفا إنه الماتشا يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، ويعزز تناول كوب من شاي الماتشا قبل ممارسة التمرينات الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن.شاي أخضرينشط عملية التمثيل الغذائي وهو أحد أكثر الخيارات شيوعًا بين محبي احتساء الشاي، تقول عنه فاندانا شيث، خبيرة التغذية، إن أهميته تكمن في أنه "غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وإنقاص الوزن.الشاي الصينييعتبر شاي أولونغ دائمًا بديلا فعالا للشاي الأسود أو الأخضر، بما يحتويه من مضادات الأكسدة المفيدة في المساعدة في إنقاص الوزن، وحول ذلك أُجريت دراسة في عام 2009، أفادت بأن أكثر من 64-66% من المشاركين يعانون من السمنة والوزن الزائد في دراسة استمرت ستة أسابيع أثناء شرب 8 غرامات من شاي أولونغ يوميا فقدوا المزيد الوزن بالمقارنة بغيرهم.شاي المريميةيعتبر بديلا خاليا من الكافيين، وتقول عنه شيث: "إن شاي الرويبوس، أو المريمية يحتوي على الأسبالاثين الذي يساعد على زيادة التمثيل الغذائي للسكر والدهون. ولكن يحتاج الأمر مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من دقة النتائج.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع