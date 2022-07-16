https://arabic.sputniknews.com/20220716/واشنطن-تدعم-مصر-للحصول-على-تمويل-إضافي-من-صندوق-النقد-لمواجهة-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-1065156747.html

واشنطن تدعم مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

واشنطن تدعم مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعمها لحصول مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T18:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان مشترك صدر عقب لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، إن الأخير أكد على دعم الولايات المتحدة للشعب المصري، في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.وشدد بايدن، حسب البيان، على أن الولايات المتحدة، تدعم حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.وأضاف البيان:وأشاد الرئيس الأمريكي بالمشاورات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم كذلك انخراط مصر مع البنك الدولي، من أجل توفير وسائل التمويل الرامية إلى استقرار الاقتصاد المصري.وأعرب السيسي وبايدن، وفق البيان، عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المصلحة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي، وقررا استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة الثنائية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، كما رحبا بزيارة البعثة الأميركية الخضراء إلى مصر مؤخراً، والتي تعد الأكبر تاريخياً، والتزما بإطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى.وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أكد كل من السيسي وبايدن، حسب البيان، على التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، باعتبار هذا الملف جزءا لا يتجزأ من الشراكة القوية بين مصر والولايات المتحدة.وأشار البيان إلى أن القاهرة وواشنطن ستستمران في التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن الزعيمين جددا التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذه المجالات.واستضافت مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، قمة شارك فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء مجلس التعاون الخليجي، وقادة كل من العراق والأردن ومصر.وركزت القمة على سُبل تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك كيفية مواجهة التحديات القائمة على الصعيد العالمي، فضلا عن ملف إمدادات الطاقة والغذاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/قناة-مصرية-السيسي-يلتقي-بايدن-غدا-السبت-في-السعودية-فيديو-1065096151.html

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