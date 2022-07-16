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https://arabic.sputniknews.com/20220716/-برشلونة-يتوصل-إلى-اتفاق-مبدئي-مع-بايرن-ميونخ-لضم-ليفاندوفسكي-1065126379.html
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي
أفاد مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بأن برشلونة يستعد للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:26+0000
2022-07-16T08:28+0000
مجتمع
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وأضاف المصدر لوكالة "أسوشيتد برس" دون الكشف عن هويته، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يأتي يوم السبت المقبل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة ستكلف برشلونة نحو 50 مليون يورو (50.4 مليون دولار).ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، بشكل كبير فرص برشلونة في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، نفى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالحميدزيتش، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو، واصفا إياها بأنها غير صحيحة.وقال صالحميدزيتش لوسائل إعلام ألمانية: "كريستيانو رونالدو لاعب من الدرجة الأولى ولديه مسيرة استثنائية، لكن الأخبار حول صفقة بينه وبين بايرن ميونيخ غير صحيحة".
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مجتمع

برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي

08:26 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 16.07.2022)
© AP Photo / DPA/Matthias Balkلاعب كرة قدم (مهاجم في فريق "بافاريا") الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنّا ليفاندوفسكي في ميونخ، ألمانيا 23 سبتمبر/ أيلول 2017
لاعب كرة قدم (مهاجم في فريق بافاريا) الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنّا ليفاندوفسكي في ميونخ، ألمانيا 23 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / DPA/Matthias Balk
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أفاد مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بأن برشلونة يستعد للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقاله.
وأضاف المصدر لوكالة "أسوشيتد برس" دون الكشف عن هويته، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يأتي يوم السبت المقبل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة ستكلف برشلونة نحو 50 مليون يورو (50.4 مليون دولار).
ومن المنتظر أن يعزز ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، بشكل كبير فرص برشلونة في إعادة بناء فريق ينافس على مختلف البطولات بعد عدم فوزه بأي بطولة الموسم الماضي في أعقاب رحيل ليونيل ميسي.
وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وناديه السابق بوروسيا دورتموند، كما أحرز 35 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي ليصبح هداف البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي والمرة السابعة بشكل عام.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، نفى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالحميدزيتش، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو، واصفا إياها بأنها غير صحيحة.
وقال صالحميدزيتش لوسائل إعلام ألمانية: "كريستيانو رونالدو لاعب من الدرجة الأولى ولديه مسيرة استثنائية، لكن الأخبار حول صفقة بينه وبين بايرن ميونيخ غير صحيحة".
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