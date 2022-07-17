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ألمانيا: هناك مخاوف من اضطراب اجتماعي بسبب أسعار الغاز
ألمانيا: هناك مخاوف من اضطراب اجتماعي بسبب أسعار الغاز
أبدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، تخوّفها من أن يستغلّ اليمين المتطرف أزمة ارتفاع أسعار الغاز، لتعبئة احتجاجات شعبية واسعة في البلاد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:14+0000
2022-07-17T16:14+0000
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وقالت الوزيرة فيسر في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" المحلية: "بالطبع، هناك خطر يتمثل في أن المتطرفين اليمينيين سيحاولون استخدام ارتفاع الأسعار كذريعة جديدة للدعوة إلى الاحتجاجات".في غضون ذلك، قال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، إن ألمانيا لا تملك احتياطيات غاز كافية للشتاء المقبل دون إمدادات روسية.وقال مولر، لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد: "مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 65%، وهذا يعتبر أفضل مما كان عليه في الأسابيع السابقة، لكنه لا يزال غير كاف لتجاوز الشتاء بدون الغاز الروسي".ومنذ يوم الجمعة الماضي، كانت مخازن الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 66.44 % حيث كانت قد امتلأت بوتيرة أبطأ مقارنة بالأيام السابقة، حسبما أظهرت بيانات اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا في وقت سابق من اليوم.وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم إيه. جي"، عن إغلاقها للصيانة، ليشمل ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي. وقد أعربت بعض الدول عن مخاوفها من انخفاض الإمدادات أو توقفها بمجرد اكتمال أعمال الصيانة.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/رئيس-الوكالة-الألمانية-للشبكات-إمدادات-الطاقة-لن-تكفينا-خلال-الشتاء-بدون-الغاز-الروسي-1065182254.html
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العالم, توريد النفط, أخبار ألمانيا, روسيا

ألمانيا: هناك مخاوف من اضطراب اجتماعي بسبب أسعار الغاز

16:14 GMT 17.07.2022
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أبدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، تخوّفها من أن يستغلّ اليمين المتطرف أزمة ارتفاع أسعار الغاز، لتعبئة احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.
وقالت الوزيرة فيسر في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" المحلية: "بالطبع، هناك خطر يتمثل في أن المتطرفين اليمينيين سيحاولون استخدام ارتفاع الأسعار كذريعة جديدة للدعوة إلى الاحتجاجات".

وأضافت: "إنهم يريدون تفاقم الأزمات من أجل تحقيق مكاسب منها، لذلك نحن مستعدون لاحتجاجات جديدة محتملة".

في غضون ذلك، قال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، إن ألمانيا لا تملك احتياطيات غاز كافية للشتاء المقبل دون إمدادات روسية.
وقال مولر، لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد: "مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 65%، وهذا يعتبر أفضل مما كان عليه في الأسابيع السابقة، لكنه لا يزال غير كاف لتجاوز الشتاء بدون الغاز الروسي".
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
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رئيس الوكالة الألمانية للشبكات: إمدادات الطاقة لن تكفينا خلال الشتاء بدون الغاز الروسي
12:53 GMT
وأضاف مولر رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا، أنه "من المقرر أن تنتهي أعمال الصيانة السنوية لخط أنابيب التيار الشمالي الروسي 1 يوم الخميس المقبل"، مؤكدا أن الأمر "يعتمد على ما إذا كان الغاز سيتدفق عبر خط الأنابيب وكميته بعد ذلك".
ومنذ يوم الجمعة الماضي، كانت مخازن الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 66.44 % حيث كانت قد امتلأت بوتيرة أبطأ مقارنة بالأيام السابقة، حسبما أظهرت بيانات اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا في وقت سابق من اليوم.
وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم إيه. جي"، عن إغلاقها للصيانة، ليشمل ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي. وقد أعربت بعض الدول عن مخاوفها من انخفاض الإمدادات أو توقفها بمجرد اكتمال أعمال الصيانة.
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