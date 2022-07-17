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https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-الطائرة-الأوكرانية-التي-تحطمت-باليونان-كانت-تحمل-ذخائر-فيديو-1065166576.html
إعلام: الطائرة الأوكرانية التي تحطمت باليونان كانت تحمل ذخائر.. فيديو
إعلام: الطائرة الأوكرانية التي تحطمت باليونان كانت تحمل ذخائر.. فيديو
تحطمت طائرة شحن على متنها 8 أشخاص قرب مدينة كافالا شمالي اليونان، ليل السبت، حسبما أفادت فرق الإطفاء والتلفزيون الرسمي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T02:38+0000
2022-07-17T02:39+0000
أخبار أوكرانيا
اليونان
تحطم طائرة
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وأفاد التلفزيون اليوناني العام " إي آر تي"، بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن، ولم يكن هناك ركاب على متنها.وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية "أمنا"، نقلا عن شهود عيان، بأن الطائرة شوهدت والنيران تشتعل فيها وأعقب ذلك وقوع انفجارات.وتجري حاليا عملية إنقاذ.ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا، وطلب الطيار السماح له بالقيام بهبوط اضطراري في حالات الطوارئ، مبلغا عن حدوث عطل بأحد المحركات.وأظهرت لقطات فيديو الطائرة مشتعلة وهي تهبط بسرعة، قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.
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أخبار أوكرانيا, اليونان, تحطم طائرة

إعلام: الطائرة الأوكرانية التي تحطمت باليونان كانت تحمل ذخائر.. فيديو

02:38 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 02:39 GMT 17.07.2022)
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIصورة أرشيفية.. مروحية في اليونان
صورة أرشيفية.. مروحية في اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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تحطمت طائرة شحن على متنها 8 أشخاص قرب مدينة كافالا شمالي اليونان، ليل السبت، حسبما أفادت فرق الإطفاء والتلفزيون الرسمي.
وأفاد التلفزيون اليوناني العام " إي آر تي"، بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن، ولم يكن هناك ركاب على متنها.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية "أمنا"، نقلا عن شهود عيان، بأن الطائرة شوهدت والنيران تشتعل فيها وأعقب ذلك وقوع انفجارات.
وتجري حاليا عملية إنقاذ.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نقلا عن مصادر بالسلطات المحلية، أن الطائرة كانت محملة بذخائر، وفقا لوكالة "شينخوا".

ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا، وطلب الطيار السماح له بالقيام بهبوط اضطراري في حالات الطوارئ، مبلغا عن حدوث عطل بأحد المحركات.
وأظهرت لقطات فيديو الطائرة مشتعلة وهي تهبط بسرعة، قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.
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