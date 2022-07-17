https://arabic.sputniknews.com/20220717/اكتشاف-أقدم-مياه-جوفية-في-أعماق-الأرض-عمرها-مليار-عام-قد-تكون-صندوق-باندورا-للطاقة-1065189511.html

اكتشاف أقدم مياه جوفية في أعماق الأرض عمرها مليار عام قد تكون "صندوق باندورا" للطاقة

اكتشاف أقدم مياه جوفية في أعماق الأرض عمرها مليار عام قد تكون "صندوق باندورا" للطاقة

يقدر العلماء أن عمر المياه الجوفية التي تم اكتشافها مؤخرا في أعماق الأرض في منجم في جنوب أفريقيا بحوالي 1.2 مليار سنة، لكن المثير هو نوعية ومحتويات هذه المياه... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T15:32+0000

2022-07-17T15:32+0000

2022-07-17T15:32+0000

مجتمع

علوم

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ويعتقد الباحثون أن هذه المياه الجوفية هي من أقدم المياه على كوكب الأرض، ويمكن أن تقدم تفاعلاتها الكيميائية مع الصخور المحيطة رؤى جديدة حول إنتاج الطاقة وتخزينها في قشرة الأرض.ووصف الباحث المشارك في قسم علوم الأرض بجامعة تورنتو في كندا، أوليفر وار، والمؤلف الرئيسي لدراسة جديدة حول المياه الجوفية المكتشفة، بأنها "صندوق باندورا (صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية) للطاقة المنتجة من الهيليوم والهيدروجين".وبحسب الدراسة، فإن هذه المياه الجوفية قد تعمل يوما ما كمصدر للطاقة، بسبب تركيزات المواد المشعة، والعناصر الناتجة عن النشاط الإشعاعي المكتشفة في السوائل.وقال الباحث في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية، إن العديد من الخبراء، الذين أشاروا إلى أن بقايا هذا الجسر أصبحت مرئية في الماضي بسبب انخفاض مستويات المياه.ومع تراكم هذه الغازات النبيلة في الماء، يمكن للباحثين قياس تركيزاتها ومدة وجودها داخل الصخر.ويقع منجم الذهب واليورانيوم، المعروف باسم "Moab Khotsong"، على بعد حوالي 100 ميل (161 كيلومترًا) جنوب غرب جوهانسبرج، وهو موطن لواحد من أعمق ممرات المناجم في العالم، وعلى عمق 3 كيلومترات تحت السطح من أعمق نقطة في المناجم.

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مجتمع, علوم