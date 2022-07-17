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https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأرجواني-الخلاب-5-آثار-صحية-مدهشة-لتناول-الباذنجان-1065201496.html
الأرجواني الخلاب... 5 آثار صحية مدهشة لتناول الباذنجان
الأرجواني الخلاب... 5 آثار صحية مدهشة لتناول الباذنجان
يختلف كثيرون حول الباذنجان ففي حين يعشقه البعض ويتفنن في إعداده، يحجم آخرون عن تناوله، رغم فوائده المدهشة والمفاجئة في آن واحد. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T20:46+0000
2022-07-17T20:46+0000
الصحة
منوعات
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ورصد موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية خمسة فوائد للباذنجان تلك الثمار المميزة بلونها الأرجواني الخلاب.1.يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابفي السنوات الأخيرة، ألقى البعض باللوم على الخضار الباذنجانية (والتي تشمل الباذنجان والطماطم والفلفل والبطاطا البيضاء) لاحتمالية تسببها في الالتهاب.تذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات في الباذنجان سامة للإنسان، وتزيد من الالتهاب - وتؤدي في النهاية إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل والصدفية ومتلازمة القولون العصبي.لحسن الحظ، لا يدعم العلم إزالة الباذنجان من نظامك الغذائي لترويض الالتهاب، حيث لا توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول خضروات الباذنجانيات والظروف الصحية الالتهابية.في الواقع، الأنثوسيانين، الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، هي أيضا مضادات أكسدة قوية. ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تقلل - لا تحفز - الالتهاب.2. يمكن أن يثبّت نسبة السكر في الدميمكنك إضافة الباذنجان إلى قائمة الأطعمة اللذيذة والصديقة للسكر في الدم. تتراوح تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في الباذنجان من حوالي 15 إلى 30. (تعتبر الأطعمة التي تقل ترتيبها عن 55 منخفضة على هذا المقياس).لا يقتصر الأمر على أن الباذنجان لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ولكن محتواه من الألياف يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة.على عكس الكربوهيدرات الأخرى، تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم. يحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 غرام من هذه المغذيات.3. قد يزيد من فقدان الوزنالألياف الموجودة في الباذنجان ليست جيدة فقط لسكر الدم (وبالطبع لصحة الجهاز الهضمي)، فهي عنصر مهم أيضا في خطة إنقاص الوزن الناجحة. يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.ليس من المستغرب أن العديد من الدراسات ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وفقدان أكبر للوزن.وفي الوقت نفسه، الباذنجان منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير. كوب كامل يحتوي على 20 سعرة حرارية فقط.إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فلا تتردد في إضافته إلى السلطات أو "بابا غنوج" للحصول على نكهة إضافية- دون سعرات حرارية عالية.4. قد يعزز صحة العظامهل تحصل على المنجنيز؟ بالتأكيد تفعل حال تناول الباذنجان. يحتوي كل كوب من الخضار الأرجواني على 0.19 ملليغرام، أي حوالي 8% من المدخول اليومي الموصى به للرجال و11% للنساء.قد لا تفكر كثيرًا في المنغنيز، لكن هذا المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام.يتفاعل المنغنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية وصحية.5. يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيربما تكون قد سمعت عن "متلازمة التمثيل الغذائي" المخيفة، وهي مجموعة من الأعراض ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.واحدة من أفضل الطرق لمنع هذه المجموعة من الحالات هو اتباع نظام غذائي مغذي مليء بالفواكه والخضروات (مثل الباذنجان).وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادات السكري، وتعزيز فقدان الوزن.للحصول على طبق جانبي مُرضٍ يتناسب مع جميع الصناديق الصحية، جرب تحميص الباذنجان مع الخضار الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة (مثل الطماطم أو البصل أو الثوم) وتذوقه بزيت الزيتون أو الأعشاب الطازجة.
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الصحة, منوعات

الأرجواني الخلاب... 5 آثار صحية مدهشة لتناول الباذنجان

20:46 GMT 17.07.2022
CC0 / pixabay / فوائد الباذنجان
فوائد الباذنجان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
CC0 / pixabay /
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يختلف كثيرون حول الباذنجان ففي حين يعشقه البعض ويتفنن في إعداده، يحجم آخرون عن تناوله، رغم فوائده المدهشة والمفاجئة في آن واحد.
ورصد موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية خمسة فوائد للباذنجان تلك الثمار المميزة بلونها الأرجواني الخلاب.
1.يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب
في السنوات الأخيرة، ألقى البعض باللوم على الخضار الباذنجانية (والتي تشمل الباذنجان والطماطم والفلفل والبطاطا البيضاء) لاحتمالية تسببها في الالتهاب.
تذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات في الباذنجان سامة للإنسان، وتزيد من الالتهاب - وتؤدي في النهاية إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل والصدفية ومتلازمة القولون العصبي.
لحسن الحظ، لا يدعم العلم إزالة الباذنجان من نظامك الغذائي لترويض الالتهاب، حيث لا توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول خضروات الباذنجانيات والظروف الصحية الالتهابية.
في الواقع، الأنثوسيانين، الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، هي أيضا مضادات أكسدة قوية. ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تقلل - لا تحفز - الالتهاب.
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2. يمكن أن يثبّت نسبة السكر في الدم
يمكنك إضافة الباذنجان إلى قائمة الأطعمة اللذيذة والصديقة للسكر في الدم. تتراوح تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في الباذنجان من حوالي 15 إلى 30. (تعتبر الأطعمة التي تقل ترتيبها عن 55 منخفضة على هذا المقياس).
لا يقتصر الأمر على أن الباذنجان لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ولكن محتواه من الألياف يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة.
على عكس الكربوهيدرات الأخرى، تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم. يحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 غرام من هذه المغذيات.
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3. قد يزيد من فقدان الوزن
الألياف الموجودة في الباذنجان ليست جيدة فقط لسكر الدم (وبالطبع لصحة الجهاز الهضمي)، فهي عنصر مهم أيضا في خطة إنقاص الوزن الناجحة. يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
ليس من المستغرب أن العديد من الدراسات ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وفقدان أكبر للوزن.
وفي الوقت نفسه، الباذنجان منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير. كوب كامل يحتوي على 20 سعرة حرارية فقط.
إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فلا تتردد في إضافته إلى السلطات أو "بابا غنوج" للحصول على نكهة إضافية- دون سعرات حرارية عالية.
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4. قد يعزز صحة العظام
هل تحصل على المنجنيز؟ بالتأكيد تفعل حال تناول الباذنجان. يحتوي كل كوب من الخضار الأرجواني على 0.19 ملليغرام، أي حوالي 8% من المدخول اليومي الموصى به للرجال و11% للنساء.
قد لا تفكر كثيرًا في المنغنيز، لكن هذا المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام.
يتفاعل المنغنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية وصحية.
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5. يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي
ربما تكون قد سمعت عن "متلازمة التمثيل الغذائي" المخيفة، وهي مجموعة من الأعراض ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.
واحدة من أفضل الطرق لمنع هذه المجموعة من الحالات هو اتباع نظام غذائي مغذي مليء بالفواكه والخضروات (مثل الباذنجان).
وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادات السكري، وتعزيز فقدان الوزن.
للحصول على طبق جانبي مُرضٍ يتناسب مع جميع الصناديق الصحية، جرب تحميص الباذنجان مع الخضار الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة (مثل الطماطم أو البصل أو الثوم) وتذوقه بزيت الزيتون أو الأعشاب الطازجة.
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