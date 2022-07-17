https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-الإسرائيلي-لن-نكشف-عن-كل-شيء-بشأن-العلاقات-الأمنية-مع-السعودية-1065183865.html
الجيش الإسرائيلي: لن نكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية
الجيش الإسرائيلي: لن نكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن بلاده لن تكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T13:24+0000
2022-07-17T13:24+0000
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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، أن العميد ران كوخاف قد أفاد بأن بلاده لا يمكنها الإفصاح عن كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون قدر الإمكان.وشدد المسؤول العسكري الإسرائيلي على أن لكل من بلاده والسعودية عدو مشترك، مدعيا أن الإيرانيين هم عدو مشترك، معربا عن أمله في نجاح بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوفاء بوعد الرئيس جو بايدن بعدم تحول إيران إلى دولة نووية.وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد قال إن قرار المملكة فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق، نافيا أن يكون هناك أي نقاش بخصوص "تعاون عسكري" مع إسرائيل.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، أمس السبت، التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من القادة العرب، بحسب قناة "العربية".وأضاف ردا على سؤال، هل تم التوصل لاتفاق دفاعي بين إسرائيل والدول الحاضرة، خلال القمة، "لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لم يتم مناقشة هذا الموضوع لا في القمة ولا قبلها".ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتشترط لأجل ذلك، إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.لكن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية مؤخرا، أشارت إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن تحالف دفاعي بين دول عربية بينها السعودية وإسرائيل لمواجهة ما يوصف بـ "التهديد الإيراني".ويوم الجمعة الماضية، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، دون أن تستثني إسرائيل من ذلك.وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على القرار السعودي واعتبر أنه خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة جدة السعودية التي وصلها أول أمس قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/مسؤول-إسرائيلي-رئيس-الأركان-حلق-فوق-الأجواء-السعودية-في-طريقه-إلى-البحرين-في-مارس-الماضي-1065180994.html
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مصر, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: لن نكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن بلاده لن تكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية.
وذكرت القناة
العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، أن العميد ران كوخاف قد أفاد بأن بلاده لا يمكنها الإفصاح عن كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون قدر الإمكان.
وشدد المسؤول العسكري الإسرائيلي
على أن لكل من بلاده والسعودية عدو مشترك، مدعيا أن الإيرانيين هم عدو مشترك، معربا عن أمله في نجاح بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوفاء بوعد الرئيس جو بايدن بعدم تحول إيران إلى دولة نووية.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
، قد قال إن قرار المملكة فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق، نافيا أن يكون هناك أي نقاش بخصوص "تعاون عسكري" مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، أمس السبت، التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من القادة العرب، بحسب قناة "العربية".
وقال بن فرحان: "قرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق"، في إشارة لتقارير حول قرب التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وأضاف ردا على سؤال، هل تم التوصل لاتفاق دفاعي بين إسرائيل والدول الحاضرة، خلال القمة، "لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لم يتم مناقشة هذا الموضوع لا في القمة ولا قبلها".
وتابع بن فرحان، "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي وهذا أمر غير مطروح، فكرنا من قبل في إنشاء منظومة دفاع عربي قبل 5 سنوات".
ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتشترط لأجل ذلك، إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
لكن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية مؤخرا، أشارت إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن تحالف دفاعي بين دول عربية بينها السعودية وإسرائيل لمواجهة ما يوصف بـ "التهديد الإيراني".
ويوم الجمعة الماضية، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح أجواء المملكة
أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، دون أن تستثني إسرائيل من ذلك.
وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على القرار السعودي واعتبر أنه خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة جدة السعودية التي وصلها أول أمس قادما من إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تسلم مهام منصبه.
وفي جدة، عقد بايدن قمة مع قادة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق.