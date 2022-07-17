عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الحوثي-الهدنة-في-اليمن-لم-تؤت-ثمارها-وهي-قيد-الدراسة-1065180418.html
الحوثي: الهدنة في اليمن لم تؤت ثمارها وهي قيد الدراسة
الحوثي: الهدنة في اليمن لم تؤت ثمارها وهي قيد الدراسة
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، عدم الرضا عن هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، مشيرا إلى استعداد... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:01+0000
2022-07-17T12:01+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/11/1043071118_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_27f9545b2c3f113c1bb13bdae08d99ec.jpg
جاء ذلك في كلمة له خلال مسيرات بمناسبة احتفال ديني في صنعاء، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة اليوم الأحد.وأضاف: "لن نقبل بأن تنتهي الأمور إلا بوقف العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي) وفك الحصار وإلا فنحن مستعدون للمواجهة حتى النهاية".وقلل القيادي في جماعة أنصار الله، من أهمية مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، بالقول: "لا نرى لقمة جدة الهزيلة وغيرها من القمم أي قيمة، فالتحالفات مع العدو الإسرائيلي كانت قائمة في الأصل وخرجت اليوم للعلن".وتابع: "نقول للمؤتمرين في قمة جدة إن بايدن لم يأت ليخدم القضايا الإسلامية إنما أتى لخدمة اليهود وإسرائيل والدفع بأموالكم لحمايتها".ووجه الحوثي، في ختام كلمته، رسالة إلى إسرائيل، قائلاً: "نقول للعدو الإسرائيلي لن تنفعك هذه التحالفات مع دول التطبيع كما لم تنفعك في الماضي فالشعب اليمني والشعوب العربية الإسلامية لا زالت حية".وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الحوثي-يرد-على-تصريحات-بايدن-حول-الهدنة-في-اليمن-قرارنا-بأيدينا-وأنتم-تعلمون-ذلك-1065139640.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/11/1043071118_232:0:2845:1960_1920x0_80_0_0_72004893dd883f5a95cff6afd2a37ff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

الحوثي: الهدنة في اليمن لم تؤت ثمارها وهي قيد الدراسة

12:01 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبرTelegram
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، عدم الرضا عن هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، مشيرا إلى استعداد الجماعة لمواصلة مواجهة عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مسيرات بمناسبة احتفال ديني في صنعاء، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة اليوم الأحد.

وقال الحوثي إن "هذه الهدنة لم تؤت ثمارها المرجوة، ولسنا راضين عنها، وهي قيد الدراسة من قبل قائد الثورة (في إشارة إلى زعيم الجماعة) عبد الملك الحوثي".

وأضاف: "لن نقبل بأن تنتهي الأمور إلا بوقف العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي) وفك الحصار وإلا فنحن مستعدون للمواجهة حتى النهاية".
وقلل القيادي في جماعة أنصار الله، من أهمية مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، بالقول: "لا نرى لقمة جدة الهزيلة وغيرها من القمم أي قيمة، فالتحالفات مع العدو الإسرائيلي كانت قائمة في الأصل وخرجت اليوم للعلن".
وتابع: "نقول للمؤتمرين في قمة جدة إن بايدن لم يأت ليخدم القضايا الإسلامية إنما أتى لخدمة اليهود وإسرائيل والدفع بأموالكم لحمايتها".
ووجه الحوثي، في ختام كلمته، رسالة إلى إسرائيل، قائلاً: "نقول للعدو الإسرائيلي لن تنفعك هذه التحالفات مع دول التطبيع كما لم تنفعك في الماضي فالشعب اليمني والشعوب العربية الإسلامية لا زالت حية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الحوثي يرد على تصريحات بايدن حول الهدنة في اليمن: قرارنا بأيدينا وأنتم تعلمون ذلك
أمس, 12:52 GMT
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала